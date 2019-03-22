舒淇、Jessica雙女神降臨巴塞爾錶展　周杰倫粉西裝被讚「好瘦」

▲舒淇降臨寶格麗錶展現場，配上手上新錶超閃耀！（影／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導

2019年巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）登場，一如既往各大品牌都會派代言人拉抬聲勢。寶格麗（BVLGARI）除了請出舒淇，還邀請南韓女星Jessica現身，雙女神加持果然贏得超高曝光度。而TUDOR（帝舵表）的全球代言人周杰倫，首度前往觀展，大膽穿上粉色西裝帥炸全場。

▲舒淇以包包頭配辮子造型秀新錶。（圖／品牌提供、翻攝自sqwhat IG）



再次參展的舒淇，神情似乎相當輕鬆，選穿印有花卉的Vetements 2019春夏外套，搭配包包頭、辮子，搶先秀出全新的Serpenti Seduttori玫瑰金滿鑽腕錶，整體造型既迷人又帶點俏皮味。她在IG寫下心得：「就像一家人一樣，羨慕寶格麗大家庭的情誼」，最後還補充：「聽了一整天的各式英語，累掛寶寶了。」

▲Jessica造型更具女人味。（圖／品牌提供、翻攝自jessica.syj IG）



Jessica則一襲白色長禮服出席，因斜肩剪裁露出整條纖細右手臂，更顯優雅女人味。同樣配戴全新的Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕錶，她分享人生中難忘的時刻：「是我單飛後發行的第一首歌《Fly》，受到熱烈迴響，讓我非常激動。」

▲周杰倫穿超亮眼西裝，被粉絲讚：「第一次看男人穿粉色這麼帥！」（圖／品牌提供）

2018年升格成為帝舵表全球代言人的亞洲天王周杰倫，首次現身巴塞爾錶展，整身超亮眼的粉色印花西裝，配上無領襯衫，非選擇黑西裝打扮，令人相當驚喜，粉絲也讚：「好瘦」。事後他在IG上傳新錶照片，更開玩笑說：「我不是一位好歌手，我只是一位很棒的攝影師。」粉絲也配合回應：「你是被歌唱事業耽誤的攝影師。」

▲陳奕迅以幽默個性秀錶。（圖／品牌提供）

ZENITH（真力時）同樣邀請新任代言人陳奕迅前往，他擺出俏皮姿勢秀錶，也去製錶廠學習組裝機芯零件。事後他在社群媒體上分享感想：「完全感受到那份專業、精密、準確及熱誠，真的獲益良多。」還推薦錶迷要實際走一回才懂：「你必須親眼見證！」

▲陳奕迅抽空去製錶廠，學習組裝精細機芯。（圖／翻攝自陳奕迅所長微博）



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