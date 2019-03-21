風．LUXURY／MB＆F首款女錶藏「神秘設計」　讓時間只能獨享

▲MB&F創立14年，終於推出轉為女性打造專屬錶款。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

以鐘錶概念實驗室自居的獨立製錶品牌MB&F創立於2005年，至今仍不斷顛覆傳統製錶思維，創造出一款款驚豔之作。在成立14年之際，迎來首款專為女性打造的3D立體藝術作品Legacy Machine FlyingT，傾斜50度的錶盤面向著自己，象徵著「時間僅屬於自己，不跟他人分享」。

▲設計當彰顯女性特質。（圖／品牌提供）

2011年，MB&F推出受傳統製錶啟發的Legacy Machine系列，創辦人兼創意總監Maximilian Büsser則在4年前，想在錶上反映出女性在他生命中帶來的影響力。「希望Legacy Machine FlyingT能蘊含我母親及生命中女人的女性特質。」像是飛行陀飛輪的柱狀結構代表著女性是人類社會的砥柱；紅金太陽光芒造型的自動上鍊盤，則有孕育生命、牽引人類前進的源頭。

▲錶徑也為女性著想，為38.5mm。（圖／品牌提供）



第一眼看到Machine FlyingT，會被通透的藍寶石水晶穹頂錶面吸引目光，接著會看到垂直同軸方式呈現的機芯，與一般飛行陀飛輪機芯有著強烈對比。位於7點鐘的白色漆藝面盤，以傾斜角度呈現，為這款專為女性製作的腕錶，增添一絲「神秘性」。

▲以曲線凸顯優雅柔美氣息。

不如許多錶牌會把男錶改尺寸、換顏色作為女錶，全新打造的Legacy Machine FlyingT，縮減了錶殼重量與尺寸，並將重心移轉到藍寶石水晶凸狀穹頂錶面。錶款上甚至看不到筆直的線條，從錶盤上的小時、分鐘指針，到窄細錶耳設計，都以曲線營造出優雅風情。

▲是不是宛如戴著UFO呢？

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