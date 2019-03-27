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48歲車勝元凍齡外型制霸T台！　帥哭粉絲被封：男神中的男神

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▲車勝元、李聖經走首爾時裝周（圖／翻攝自songzio_official IG）

▲車勝元再次重操舊業，走上伸展台啦！（圖／翻攝自songzio_official IG）

記者楊坊士／台北報導

剛結束的2019秋冬首爾時裝周，除了吸引許多明星到場觀秀，T台上的陣容更是焦點！48歲的男星車勝元再次重操「男模」舊業，因有著188公分高挑身材、凍齡長相，穿上過膝長版大衣仍絲毫不減帥氣，每個轉頭都把粉絲電暈。

▲車勝元走SONGZIO HOMME秀（圖／CFP、翻攝自songzio_official IG）

▲2018年10月，車勝元也為SONGZIO HOMME走秀。（圖／CFP、翻攝自songzio_official IG）

車勝元18歲時以模特兒身份進入演藝圈，直到30歲演出《烈火焚城》才打開知名度，即便已是男神等級，但每季的首爾時裝周都不缺席，展現「行走的衣架」氣勢。

▲車勝元、李聖經走首爾時裝周（圖／CFP、翻攝自songzio_official IG）

▲即便已經48歲，車勝元的表現仍把同場小鮮肉都打趴。（圖／CFP、翻攝自songzio_official IG）

22日車勝元再次為男裝品牌SONGZIO HOMME走秀，接連換上三套服裝，都為大衣內搭同色系服裝的多層次造型，以神情自若的態度，配上模特兒必備的酷酷臉，粉絲看了猛讚：「一如既往的帥氣。」

也因為曾參與韓綜節目《一日三餐》與近期熱播的《西班牙寄宿家庭》裡，即便買菜就像走秀，還大展精湛廚藝，不僅上的了T台、更下的了廚房，兼具帥氣與溫暖細心，被封為「男神中的男神」。

▲車勝元、李聖經走首爾時裝周（圖／翻攝自beyondcloset_official IG、Korean模特微博）

▲李聖經在伸展台上展示修長好身材。（圖／翻攝自beyondcloset_official IG、Korean模特微博）

這季首爾時裝周還有女星李聖經走上伸展台，同樣再次為Beyond Closet，換穿軍裝大衣配鮮豔絲巾，或是西裝外套內搭格子襯衫與高腰褲的潮流風格，每次回歸本業都充分展示175公分修長身材，網友激動讚賞：「十項全能！」

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▼車勝元帶頭謝幕的畫面，真的太賞心悅目！

關鍵字：

車勝元, 走秀, 模特兒, 李聖經, 男神, 首爾時裝周, SONGZIO HOMME, Beyond Closet
fashion.net

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