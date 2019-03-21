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網美快學！　黑人大推穿Nike Air Max 720：不用再靠修圖軟體

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▲快跟著黑人的腳步，來體驗Nike於A11的快閃互動裝置。（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

Nike於1月底才在A11打造全新未來感概念店Nike Kicks Lounge X，現在又推出快閃互動裝置。穿上Air Max 270的黑人（陳建州）擔任導覽員，還大聲昭告網紅、網美注意：「(穿上)不用再靠修圖軟體，下半身失蹤穿搭，可以直接呈現完美比例。」

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供、翻攝自blackielovelife IG）

▲黑人陳建州大推年度鞋款Air Max 270。（圖／品牌提供、翻攝自blackielovelife IG）

身為品牌的鐵粉，黑人說在IG上傳Air Max 270後，引起網友熱烈回應，也讚是相當百搭的鞋款，笑稱：「除非你不會搭配。」也因為這款鞋底有3.8公分厚度，能夠拉長身形比例，讓他拍照能不靠修圖，但在現場仍不忘提醒媒體要用「由下往上」角度拍攝，整個人更顯修長。

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供）

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供）

▲Nike於A11的快閃互動裝置，具有未來感視覺。（圖／品牌提供）

即日起開放至31日的「Nike Air 實驗基地Pop-up互動裝置」，呈現出品牌「更大氣，更狂想」創意，充滿未來科技感的設計，如空氣隧道及多個互動裝置，讓民眾能體驗招牌Air Max氣墊的彈性、韌性、支撐力與氣體流動感。連A11建築外部鋼筋結構都塞滿象徵Nike Air的大氣球，傳遞強烈的擠壓感。

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供）

▲連A11的鋼骨結構都首次「被入侵」。

Nike同步發售Air Max Throwback Future Pack系列，將Air Max 720、Air Max 270、Air Max 95、Air Max 97、Air Vapormax 2019、Air Vapormax Run Utility、Air Max Axis等多雙鞋款全換上漸層霓虹配色，視覺更吸睛奪目。即日起購買此系列鞋款，就能獲得炫彩購物袋，鐵粉們快手刀！

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供）

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供）

▲黑人陳建州帶逛Nike於A11的快閃互動裝置（圖／品牌提供）

▲購買Air Max Throwback Future Pack系列，就會獲贈炫彩購物袋。

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關鍵字：

黑人, 陳建州, Nike, Air Max 720, A11
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