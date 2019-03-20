男神彭于晏「運動夥伴」起底！　征服三鐵絕對少不了

▲彭于晏近期與友人騎單車出遊，手上腕錶超搶眼。（圖／翻攝自彭于晏IG、有明心 Grass Mountain Coffee FB）

記者楊坊士／綜合報導

男星彭于晏常常進行各項運動，保持精實勇猛好身材，而日前他與友人騎單車出遊，手上配戴的正是Garmin專為三鐵賽事設計的Forerunner系列腕錶，僅49克的重量，並能掌握運動數據、自訂訓練計畫，難怪受到男神青睞。

▲Garmin錶是彭于晏私下運動好夥伴。（圖／翻攝自cliffcho IG）

這只Forerunner® 935，是2017年推出的產品，輕量化設計能夠長時間配戴。「訓練狀態」功能會從運動紀錄與體能指標，讓你知道身體狀況是否成長；也有專業的跑步指標，可以取得比賽需要改善的關鍵，如步頻、步幅、觸地時間、左右腳平衡等都能秀出來。

▲Forerunner® 935售價16,990元，另有黑色錶帶款。（圖／翻攝自www.garmin.com.tw）

若只開啟手錶模式，續電力最長可達2周時間，也內建氣壓計、高度計與電子羅盤，在外能輕鬆掌握正確方向。想要挑戰三鐵賽事的人，不妨參考這個「最佳助攻」。

▲迪麗熱巴戴Garmin vivomove HR敲敲系列腕錶，有多種錶頭、錶帶可選擇。（圖／翻攝自Garmin官方微博、品牌提供）



此外，Garmin在3月迎來全新代言人迪麗熱巴，手上配戴的vivomove HR敲敲系列，可以熱量消耗、追蹤心跳、評估壓力指數、監測睡眠等多項健康功能，另外也加入全新的快拆錶帶設計，4種錶頭與近30種錶帶，讓你搭配出屬於自己的風格腕錶。

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▼vivomove HR敲敲系列快拆錶帶，盡情搭配出自己的風格～（影／品牌提供）