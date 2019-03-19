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一片片「愛心琉璃」拼出絕美山茶花！　超夢幻錶剁手也要買

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▲絕美的「山茶花糖琉璃」搶先看！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

象徵著「超然魅力、理想愛情」的山茶花，備受時尚圈喜愛，現在更有錶款把這花朵用超浪漫的方式展現！由一片片如愛心形狀的珍珠琉璃，拼出整朵山茶花，配上糖果色系錶帶，兼具夢幻與甜美氣質，不買對不起自己啊～

▲ALLY DENOVO「山茶花糖琉璃」錶款（圖／品牌提供）

▲錶盤上的圖案，是一朵「山茶花」！（圖／品牌提供，下同）

由義大利團隊設計、瑞士製作的ALLY DENOVO（愛里德諾芙），很懂女生的心，在這個春天推出全新的「山茶花糖琉璃」錶款，最令人傾心的，莫過於由手工拼貼愛心形狀的珍珠琉璃花瓣，在錶盤上呈現飽滿、多層次的山茶花，每個角度都因光線透出閃耀姿態。

▲ALLY DENOVO「山茶花糖琉璃」錶款（圖／品牌提供）

▲ALLY DENOVO「山茶花糖琉璃」錶款（圖／品牌提供）

▲多色錶帶、小巧精緻尺寸，很適合春天配戴，售價5,500元。

結合招牌手工拼接技術與琉璃材質，全新系列要讓女生每次看時間時，就能感受到山茶花綻放出來的喜悅，也想傳遞背後別具意義的花語。這系列還是品牌有史以來最迷你的28mm錶徑尺寸，也首次推出超多如雪白、甜粉、杏桃、粉藍、象灰、綻橘、深棕、醇黑共9色選擇。

▲ALLY DENOVO「山茶花糖琉璃」錶款（圖／品牌提供）

▲湛藍山茶花以深色調為主，多了一絲星空感。

最後一款湛藍山茶花糖，配上黑色錶帶，散發出浩瀚星空的浪漫美感，隨時隨地都吸睛破表。承襲每款錶都是「送禮、自用兩相宜」的好選擇，此系列錶款還有米白色蕾絲雕刻花樣外盒，絕對讓收禮的人美到凍未條。

▲ALLY DENOVO「山茶花糖琉璃」錶款（圖／品牌提供）

▲這外包裝超適合送禮～

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關鍵字：

ALLY DENOVO, 山茶花, 琉璃, 愛心, 花瓣, 手工, 春天
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