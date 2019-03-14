風．LUXURY／雷達表有鑽石、羽毛！　「超美細節」一看必著迷

▲仔細看，這只純白高科技陶瓷腕錶上，有超美細節！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

擅長翻玩高科技陶瓷的RADO（雷達表），現在又有讓女人無法拒絕的迷人設計了！全新推出的True Thinline真我超薄系列，在僅4.9mm厚度錶殼上，以璀璨鑽石、羽毛圖騰為主角，兩只腕錶更都藏了「超美細節」，了解其奧妙後，絕對想要帶回家。

▲純白外型裡，有深邃的寶石切割線條。（圖／品牌提供，下同）

即便所屬的SWATCH集團宣布退出巴塞爾鐘錶展（Baselworld），雷達表仍在此時搶先曝光兩款由女性設計師打造的真我超薄系列腕錶。以簡潔美學聞名的西班牙工業設計師Inma Bermúdez，在全新腕錶裡展現一貫清新又現代的風格。

▲真我超薄系列星鑽限量腕錶，售價77,700元，限量1,001只。

鑽石切面藍寶石水晶錶面下，是有白色浮雕星狀圖案的錶盤，鈦金屬錶底蓋則有「寶石切割線條」，使腕錶猶如一顆璀璨鑽石。而在一體成型的白色高科技陶瓷錶殼及錶帶的外型中，加入12顆美鑽、金色錶圈與指針點綴，增添溫暖質感，更顯吸睛耀眼。

▲貫穿錶帶與錶盤上的羽毛圖騰，為腕錶增添生命力。

另一款則攜手俄羅斯藝術家Evgenia Miro，在藍色高科技陶瓷錶殼上用雷射雕刻技術刻劃出羽毛線條，加上錶盤也有印刷相同圖騰，為冰冷的瓷質外觀注入柔軟質感。

▲錶底蓋有一隻彩雀！真我超薄系列藍羽限量腕錶，售價77,700元，限量1,001只。

錶底蓋更藏有「彩蛋」！熱愛色彩的Evgenia Miro在藍寶石水晶玻璃上印製一隻鮮豔彩雀，是只有配戴者才會知道的小秘密，看了絕對能感覺其正面與活力。配上整只尊貴的藍色調，隨時都會吸牢眾人目光。

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