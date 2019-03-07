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風．LUXURY／全球首只「黃色藍寶石錶」　就在宇舶表101店裡

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▲宇舶表全新的「黃色藍寶石」腕錶，來台展出了！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

擅長翻玩創新材質的Hublot（宇舶表）又有新突破了！在2019年日內瓦表展（Geneva Day）上推出全球首只「黃色藍寶石」腕錶，讓手腕間散發如太陽般的閃耀光芒，現在更搶先全亞洲來台展出，錶迷們快手刀去鑑賞。

▲宇舶表2019年日內瓦表展新款（圖／品牌提供）

▲Spirit of Big Bang 黃色藍寶石計時碼錶，售價3,270,000元。（圖／品牌提供）

此次在3月7~8日在宇舶表台北101專賣店展出一共14只錶款裡，最具看頭的莫過於全世界第一只的黃色藍寶石計時碼錶，是在藍寶石中加入銅（Cu）與氧化鋁（Al2O3）元素產生出的獨特色調，保有業界最高硬度錶殼品質，也是品牌自2016年來鑽研藍寶石材質以來，繼紅色、藍色之後的全新亮眼作品。

▲宇舶表2019年日內瓦表展新款（圖／品牌提供）

▲除了黃色藍寶石計時碼錶，藍色藍寶石陀飛輪五日鍊腕錶也來台展出。（圖／品牌提供）

所用的藍寶石材質硬度僅次於鑽石，但又如同鈦金屬輕盈，重量僅107克，有著陽光般的橙黃透亮色調，配上黃色橡膠錶帶，展露耀眼活力，受到許多錶迷高度關注，全球限量100只。

▲宇舶表2019年日內瓦表展新款（圖／品牌提供）

▲魔力藍陶瓷計時碼錶、Orlinski黑陶瓷陀飛輪腕錶都值得近距離鑑賞。（圖／品牌提供）

同樣是彩色陶瓷大玩家的宇舶表，獻上全新Big Bang Unico魔力藍陶瓷計時碼錶，硬度高於傳統陶瓷，實錶的靛藍色調，令看過的人都留下深刻印象。與藝術家Richard Orlinski再度合作，Orlinski黑陶瓷陀飛輪腕錶有鏤空結構、雕塑感陀飛輪，任一細節皆令人目不轉睛。

▲宇舶表2019年日內瓦表展新款（圖／品牌提供）

▲One Click系列全新搭載刺繡、兔毛錶帶，並有2019年度色活珊瑚橘、綠松石色等，同樣在腕間表現活力個性。

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關鍵字：

風．LUXURY, 宇舶表, Hublot, 藍寶石, 黃色, 彩色陶瓷, 腕錶
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