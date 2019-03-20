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少女心噴發～　「蜜桃珍珠高筒鞋」粉嫩登場，走到哪美到哪

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▲春天粉嫩色系鞋款（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM全新系列，有春天必備的粉嫩色。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／綜合報導

春天就是粉嫩色系的季節，許多品牌都順勢換上全新亮眼外型，而法國軍靴品牌PALLADIUM也獻上全新的「蜜桃珍珠高筒鞋」！專為女性設計的靴筒高度，拼接純棉、麂皮面料，除了亮眼吸睛，穿久了也相當舒適，實在叫人難以抗拒啊～

▲春天粉嫩色系鞋款（圖／品牌提供）

▲高低筒售價皆為1,980元。

常以未來風格作為設計主軸的PALLADIUM，在2019春夏卻一反常態，回溯至1986年的法國街頭，並結合70年的運動鞋款上以火焰為設計靈感的曲線、PALLAPHOENIX大底，推出高筒款CUFF RTO及低筒款FLAME C兩個系列。

▲春天粉嫩色系鞋款（圖／品牌提供）

▲（左）1986年的廣告，成為此次形象基底；（右）爆米花配色也很搶眼。

鞋身復刻當年的設計，並以法國配色的彎道火焰標誌為主要視覺，連形象大片都以1986年的廣告為基底，以創意的剪貼簿形式呈現，跟風時下最夯的復古運動潮流。CUFF RTO除了有搶眼的蜜桃珍珠色，還有紅黃的爆米花及經典法國紅白藍配色。

▲春天粉嫩色系鞋款（圖／品牌提供）

▲Reebok AZTREK DOUBLE 93，售價2,850元。

近期推出粉嫩色系的，還有Reebok，在女孩限定版的AZTREK DOUBLE，保留老爹鞋厚底，有粉白色、藕粉色兩款配色，既仙氣又能增高，是不是超該入手？New Balance全新574S v2系列中也有「蜜桃珊瑚」款，同樣能增高4公分，配上Fresh Foam科技，柔美又好穿。

▲春天粉嫩色系鞋款（圖／品牌提供）

▲New Balance 574S v2「蜜桃珊瑚」款，售價3,650元。

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關鍵字：

Palladium, 高筒, 春天, 粉嫩, 復古, 復刻, Reebok, Nwe Balance
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