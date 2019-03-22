「本土劇女神」辣秀香肩、美腿！　曾莞婷公開瘦身秘訣

▲曾莞婷帶逛Emporio Armani微風南山旗艦店，看看她最愛的單品是什麼？（記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

「本土劇女神」曾莞婷22日出席Emporio Armani微風南山封館派對，穿著一襲平口洋裝，性感香肩、美腿吸引鎂光燈搶拍。夏天即將到來，若想要快速瘦身，有什麼秘訣？她回答少吃澱粉、多攝取蛋白質，「切忌少喝湯，因為裡面都是滿滿精華。」還透露泡澡可以快速消水腫、加強新陳代謝，是懶人適用的保養方法。

▲曾莞婷性感現身封館派對。（圖／品牌提供、翻攝自曾莞婷FB）



曾莞婷逛完整間店後，對好幾件單品都很有興趣，像是接近門口的彩色條紋及黑色西裝外套都很動心，「線條很活潑，有春夏氣息；黑色西裝外套袖口有民族風元素，加上有我最愛的水鑽，穿起來有總裁氣場！」

▲（左至右）吳速玲、楊晴、羅平都是跑趴嘉賓。（圖／品牌提供）

「時尚媽咪」吳速玲也是跑趴名單，若能幫老公帶件禮物回家，她選擇帶有復古風格的手拿包，「就像是搶銀行會拿的」，意外洩漏曹格的Old School內心。她逛完全新概念店後，覺得空間很大，購物沒有壓力。

▲蔡凡熙讚概念店可以滿足他一次可以試穿很多件的購物習慣。（圖／品牌提供）

穿著駝色成套西裝出席的蔡凡熙，笑說「跟自己膚色滿配的，也因為Oversize剪裁，能把最肥的地方遮起來。」近一步追問哪裡肥？他回：「屁股吧！」宥勝則對可以背上肩的外套印象深刻，有跳傘的感覺，覺得很可愛。

▲Emporio Armani 2019春夏很吸睛。（圖／品牌提供）

2019春夏將標誌的老鷹標誌放大成服飾主視覺，配上鮮豔桃紅色調，展現優雅又鮮明的氛圍。另有以義大利利納特機場停機坪、行李吊牌圖案設計的服裝，或融入街頭與音樂風格的Remix系列，而最令人動心的，莫過於Manga Bear系列，將戴眼鏡或有表情的小熊，成為服裝主角，立刻把現場許多明星都萌暈。

▲戴著眼鏡的小熊，就是代表設計師Giorgio Armani。（圖／品牌提供）



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