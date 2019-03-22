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蔡詩芸「深V開到肚臍」超火辣！　王陽明甜笑：我很喜歡

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▲王陽明、蔡詩芸兩個人的互動，好甜啊～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

義大利精品Emporio Armani今（22日）為微風南山全新概念旗艦店舉辦封館派對，超愛在IG上放閃的夫妻檔王陽明、蔡詩芸兩人難得合體現身。看到老婆身穿的低胸透膚亮片洋裝，深V一路「開到肚臍」，老公會介意嗎？王陽明一派大方說：「很性感，我很喜歡。」

▲▼王陽明、蔡詩芸出席EMPORIO ARMANI微風南山旗艦概念店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲王陽明、蔡詩芸這對超閃夫妻檔，難得合體。（圖／記者張一中攝）

最近都在拍戲的王陽明，特地趕回來參加活動，而蔡詩芸生日就在4月，有什麼計畫嗎？他透露已經在跟劇組喬檔期，希望有時間回來慶祝。被問到兩人要一起「幹」什麼時，王陽明臉紅大笑說：「有很多事，我們會很開心、很幸福」，一旁的蔡詩芸聽了害羞到不行。

▲▼王陽明、蔡詩芸出席EMPORIO ARMANI微風南山旗艦概念店開幕。（圖／記者張一中攝）

▲在現場起哄下，王陽明、蔡詩芸大方擁吻放閃。（圖／記者張一中攝）

兩人對穿搭都很有想法，那平常會穿情侶裝出門嗎？蔡詩芸說：「不會特別講好，但會很有默契的穿同顏色，或白T配牛仔褲。」另外還透露因為喜歡穿寬鬆剪裁的T恤，都會偷拿老公的衣服來穿。對於喜歡看他們放閃的粉絲，王陽明喊話：「要繼續關注我們的IG。」

▲修杰楷出席Emporio Armani活動（圖／品牌提供）

▲Emporio Armani微風南山店面，讓消費者購物毫無壓力。（圖／品牌提供）

Emporio Armani在微風南山的全新概念旗艦店，同步英國倫敦店面，有別於以往黑色鏡面設計，換成淺白色織紋壁面、木質地板。展示空間內充滿曲線及線條，營造明亮和諧、具流動感的購物環境。

▲Emporio Armani 2019春夏（圖／品牌提供）

▲Emporio Armani 2019春夏（圖／品牌提供）

▲Emporio Armani 2019春夏商品。（圖／品牌提供）

2019春夏商品也同步上架，老鷹標誌放大成主視覺，配上鮮豔桃紅色調，兼具優雅又鮮明氛圍。另有以義大利利納特機場停機坪、行李吊牌圖案設計的服裝，或融入街頭與音樂風格的Remix系列，而最令人動心的，莫過於Manga Bear系列，將戴眼鏡或有表情的小熊，成為服裝主角，立刻把現場許多明星都萌暈。

▲名人出席Emporio Armani微風南山封館派對（圖／品牌提供）

▲戴著眼鏡的小熊，就是代表設計師Giorgio Armani。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Emporio Armani, 微風南山, 蔡詩芸, 王陽明, 放閃, 深V, 性感
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