愛迪達逼人剁手！　豆奶色、粉羅蘭可愛登場，三葉草還跑到鞋側

▲豆奶色的Stan Smith太好看啦～（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／綜合報導

adidas Originals真的很懂女孩心！在這美好春天時分，為經典鞋款Stan Smith換上超粉嫩外型！如豆奶與粉羅蘭的色系，一看就有好心情，更可愛的是，經典的三葉草Logo還跑到鞋身側邊，俏皮度大飆升啦！

▲粉羅蘭色也很搶眼～

自從1月底的愛心特別版，鞋側與內裡鞋墊的小愛心裡面，都藏有三條線，又萌又浪漫的設計造成瘋搶。現在又將這雙鞋款換上粉嫩色系，鞋舌上還是有Stan Smith圖案，鞋側則用三葉草取代經典的三條線，配上春夏的粉嫩色系服飾，絕對成為街頭最亮眼的焦點。

▲SAMBAROSE鞋款則有厚底設計，三葉草也跑到鞋底側邊，並有粉紅色與基本小白鞋選擇，售價3,690元。

▲Crossknit 3.0喬治亞蜜桃霜淇淋三明治限量版，將於4月8日發售，售價6,480元。

不只是Stan Smith，連adidas Golf都將搭載Boost科技的Crossknit 3.0鞋款，換上「超美味」外型！繼2017年推出以「甜椒乳酪三明治」為設計主軸後，現在又以受美國名人賽選手歡迎的「蜜桃霜淇淋三明治」為設計靈感，其討論度甚至不輸給競賽結果。

▲鞋底真的超像是脆餅～

白色鞋身下，有著淺棕脆餅色鞋底，中底更有如裹上粉米糖衣，內裡鞋墊上更印著蜜桃霜淇淋三明治圖案，為鞋款更加「垂涎」。配上具備高度能量回彈與舒適度的科技，打起球來肯定更迷人，是不是太犯規了呢？

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App