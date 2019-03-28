搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

▲全新的「橘標防水靴」與超帥腰包，一次帶你看！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

以優異防水性能備受消費者喜愛的法國軍靴品牌Palladium，在推出全新「WATERPROOF PLUS橘標防水系列」，防水性能再升級之餘，也在多處採用撞色設計，散發潮流未來感。此次還同步上市「腰包」，軍事感外型又具多層次實用暗袋設計，只不過腰包只能從7-11預購，心動的人快手刀。

▲PALLADIUM推出全新橘標防水靴，一共有3款配色。（圖／記者楊坊士攝，下同）

從經典PAMPA靴型出發，全新橘標防水系列，鞋面採用防撕裂科技纖維，夾層則有透氣防水薄膜，配上輕量化大底、橡膠防磨墊片、記憶鞋墊，不怕在大雨天中行走之餘，走久也不怕腳酸。

▲搶眼的「橘標」充斥在任一細節，撞色鞋帶增添未來風格。



外觀設計上也有許多新意，包版鞋舌、鞋側小標及鞋帶頭，都換上搶眼橘色調，都跟鞋身產生衝突視覺感，撞色鞋帶也帶有科技風格 。鞋後跟還有三角拉環、寫上品牌第一間工廠的座標，注入軍事風格。一共有黑、灰、白三色，白色款更附有「城市突擊小包」，掛在腳踝處或手臂上，為穿搭更添亮點。

▲記憶鞋墊、防磨墊片提供更舒適腳感。





▲座標為品牌第一間工廠位置。

▲白色款還附有小包。

因應時尚圈大吹腰包風潮，此次也同步推出「軍風腰包」，將Palladium品牌經典輪胎皮化為皮革斜紋設計，配上防水雙層拉鍊、登山扣環與多種夾層暗袋，在潮流帥氣的外型下，具有滿滿實用性。此腰包同樣推出三色，只能從7-11加價預購（6點加價299元送一款），將於4月3日下午3點開始。

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