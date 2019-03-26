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「柔美春天系」配件盤點！　蠟筆色老帽、花瓣潮粉手錶超生火

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▲春天粉嫩色系配件（圖／品牌提供）

▲NEW ERA老帽全換上蠟筆色系，售價1,380元。（圖／各品牌提供，下同）

記者楊坊士／綜合報導

在萬象更新的春天裡，大自然都換上柔美色彩，是相當舒服宜人的季節，此時別忘記幫你的配件「換季」！許多品牌都以粉嫩色系為主題，推出一系列搶眼的單品，以下盤點3品牌，快點把「春天感」帶著走吧！

▲春天粉嫩色系配件（圖／品牌提供）

▲渦紋刺繡系列帽，售價1,380元。

1.NEW ERA粉蠟筆色系老帽

受到許多潮人、明星愛戴的美國潮牌NEW ERA，又要讓人陷入選擇障礙了！全新推出Pastel粉蠟筆色系列帽款，除了基本的墨黑、午夜藍色外，還有薄荷綠、淺鵝黃、櫻花粉、淺橙橘、天空藍等柔美色，低調寫著NYC字樣，簡單為穿搭加分。另外還有變形蟲渦紋刺繡款，配上墨黑、卡其及丹寧色，增添視覺亮點。

▲春天粉嫩色系配件（圖／品牌提供）

▲春天粉嫩色系配件（圖／品牌提供）

▲NIXON把錶、後背包都換上「粉彩花瓣色」。

2.NIXON花漾潮粉錶

同樣來自美國的NIXON，為潮男們下戰帖！將42mm錶徑的SENTRY SS錶款換上「粉彩花瓣色」，是將常見的粉色再加入灰色，更顯質感、耐看。同樣顏色也運用到20公升的後背包、腰包等，走到哪都超搶眼。

▲春天粉嫩色系配件（圖／品牌提供）

▲以往都很粗獷的Topologie手環，現在飄出女性氣質，售價1,380元。

3.Topologie粉色手環

由香港獨立選品店THE UNIT STORE推出的自創品牌Topologie，將攀岩、登山精神融入單品與配飾裡，Kalymnos系列手環也在春天換上粉嫩色系，米色與粉藍色的編織手繩，配上玫瑰金扣，平衡以往過於硬朗不羈的形象，拋出屬於女性的溫柔氣質。

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關鍵字：

春天, New Era, Nixon, Topologie, 老帽, 手錶, 背包, 腰包, 手環, 配件
fashion.net

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