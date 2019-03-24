PUMA把春天花卉開在「身上」　狂野聯名配迷彩也很可以

▲PUMA全新兩大聯名，好潮啊～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

說到最愛玩聯名的品牌，PUMA絕對名列前茅！2019年春夏首度攜手紐約新銳藝術家兼設計師Sue Tsai，將鮮豔花卉開滿衣服、配件及鞋款上，甚至還搭配同樣狂野的迷彩圖案，呈現出強大生命力與搶眼視覺風格，穿上任何一件都超吸睛。

▲PUMA聯名Sue Tsai，大量的繽紛花卉讓單品都更搶眼。（圖／品牌提供）

Sue Tsai因台籍父親熱愛花藝植栽，作品常見大自然意象。這次聯名更加入代表亞洲文化的蓮花、春天的櫻花，讓大家能穿上「大自然之美」。各式各樣的繽紛花卉，以點綴或滿版的形式，為服飾、後背包與多款運動鞋，大大提升亮眼度，穿著去運動、逛街必成焦點。

▲土耳其圖騰增添神秘感。（圖／品牌提供）

而深受鹿晗、吳亦凡喜愛的土耳其潮牌Les Benjamins，也與PUMA推出全系列聯名，以棗紅、墨黑兩色為主，在許多細節如帽子、鞋側繃帶，都加入土耳其地毯圖騰元素，注入一絲東歐文化風格。

▲還把相機、對焦的元素都變成設計。（圖／品牌提供）

因為其Les Benjamins創辦人兼創意總監Bunyamin Aydin熱愛攝影，有了全新如「對焦」的圖案，也另外推出相機腰包款式，搭配輕量布料製成、加入透氣網眼內襯的立領外套，潮流有形之餘，也能兼顧機能性。

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