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國民妹妹IU變170cm浪漫女神！　全靠腳上這雙New Balance

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▲IU穿New Balance（圖／翻攝自nblifestyle_kr IG）

▲IU這樣穿，是不是超修長？（圖／翻攝自nblifestyle_kr IG）

記者楊坊士／台北報導

南韓女歌手IU以清純可愛形象，配上好歌喉，有著「國民妹妹」的稱號，近日在拍攝的雜誌大片中，穿著有荷葉邊造型的白色長洋裝，露出左邊肩膀，再踩上全新的New Balance鞋款，瞬間有170公分的視覺效果，儼然變身「浪漫女神」！

▲IU穿New Balance（圖／翻攝自nblifestyle_kr IG）

▲配復古小碎花服飾超搭！（圖／翻攝自nblifestyle_kr IG）

在南韓版《DAZED》三月號大片裡，可看到IU接連換穿黑色洋裝、復古碎花連身裙、格子襯衫內搭花朵刺繡背心等不同風格服飾，腳上踩的全是New Balance新款運動鞋574S v2，用上黑色、灰色、伯爵灰或低彩粉嫩色系為底，是相當百搭的設計。

▲New Balance 574S v2（圖／品牌提供）

▲New Balance 574S v2（圖／品牌提供）

▲擁有超過10款配色，售價3,250~3,650元不等。（圖／品牌提供）

最重要的一點，就是延續上一代574 Sport基因，分離式中底與層狀的鞋面，為運動鞋款增添未來感。第二代則有更低的鞋領，能拉長腿部比例，還有1.00 mm顆粒大底，上腳後能視覺增高4公分，配上「由下往上」的鏡頭，把IU拍出170公分的氣勢。

▲New Balance 574S v2 Decades Pack（圖／品牌提供）

▲New Balance 574S v2 Decades Pack，售價3,950元。（圖／品牌提供）

574S v2有結合大數據的核心科技Fresh Foam，有超Q彈穿著感受，男女款共有超過10種配色，將於3~4月陸續上市。另外選用4款在New Balance於90年代有深遠意義的鞋型，將其懷舊色調套進574S v2成為限量款574S v2 Decades Pack，目前只推出4款男鞋，充滿復古情懷，又能瞬間長高，真的該手刀去試穿。

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關鍵字：

IU, New Balance, NB, 增高
fashion.net

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