Timberland推超夢幻靴子！　乾燥玫瑰粉配「冰淇淋」融化少女心

▲Timberland春夏，也太好看了吧～（影／記者楊坊士攝影）

記者楊坊士／台北報導

以經典黃靴聞名世界的Timberland，粗獷風格、耐用設計深受歡迎，隨著時序也有許多不同變化。在2019春夏推出令女生都會尖叫的夢幻靴子！6吋靴換上如乾燥玫瑰的淡粉色磨砂（另有粉紫色款），更可愛的是，還附上一個冰淇淋吊飾，甜美指數大飆升啦～

▲女款磨砂革冰淇淋系列6吋靴，淺粉與淺紫色兩雙掛上不同吊飾，售價6,900元。（圖／品牌提供、記者楊坊士攝）

春季女裝系列，招牌的軍裝系列自然不缺席，派克長、短外套加入獨家DryVent® 雙層防水透氣技術，而長度及膝的大衣、萬用褲與A字裙，都有疏水性表面設計，即便在毛毛雨的天氣裡，都不讓帥氣打折扣。

▲女裝加入粉嫩色系，兼具優雅與實用性。（圖／品牌提供）

粉彩系列絕對讓女生們眼睛一亮，色調都帶有夢幻氣息，像是冰河藍、乾燥玫瑰及淺灰色，在春夏穿著會有「視覺降溫」效果。風衣有能防紫外線、防潑水機能，也有可收納的超輕量夾克，加上靴款也輕量化，出外兼具優雅與實用性。

▲男裝顛覆Timberland的印象！（圖／記者楊坊士攝）



男裝同樣亮眼，T恤及套頭夾克採用鮮明撞色處理，也有注入嘻哈精神的「TIMBS ON MY FEET」標語，讓白T更醒目。此外搶眼的亮黃色輕量式外套、白色輕薄帆布長外套、佈滿旅行印花的灰色襯衫及靛藍色T恤，都顛覆眾人對Timberland的印象。

▲（上）襪套式的布魯克林OX運動休閒鞋有菱形鞋底，提升耐穿度，售價3,500元；（下）側編織休閒鞋的設計也相當吸睛，售價4,500元。（圖／品牌提供）



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