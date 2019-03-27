有錢也買不到！　Reebok經典「充氣球鞋」精裝版實鞋曝光

▲Prototype精裝版裡面，乘載著當年鞋款好多秘密啊～（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

有在關注潮鞋的人，都知道Reebok旗下的有著「充氣科技」的Instapump Fury，有著始祖般崇高地位。在這鞋款誕生25年之際，不僅推出限量復刻版，隨即就被搶購一空，27日也首度曝光「精裝版」，讓各位鞋癡能一解心中的渴。

▲精裝版內容物曝光，從當年設計手稿圖，到當年未上市的鞋款全都有。（圖／記者楊坊士攝）

從1895年推出第一雙釘鞋的Reebok，再引進美國後，於90年代迎來品牌的黃金年代。在1989年首創能幫鞋款充氣的「PUMP」系統，在1994年配上Hexalite蜂巢避震結構、分離式中底、前衛如「踩在火焰上」配色等等，成為Instapump Fury Prototype，只不過因為採用的檸檬色橡膠大底過於柔軟，從未上市過。

▲寫著「Instapump」按鈕，就代表是OG版本。（圖／品牌提供）

這雙球鞋經過6個月改良，於1994年9月改為更堅韌耐用的黑色碳纖維橡膠鞋底，成為目前眾所皆知的的Instapump Fury OG版本。問世後接連有了籃球鞋、網球鞋與跑步鞋等款式，也曾被成龍相中穿著出席電影發佈會，更受到老佛爺相青睞，於2001年欽點為時裝周模特兒走秀鞋款。

▲現在推出復刻OG版鞋款，細節都相當考究。（圖／品牌提供）

而那雙從未上市過的Instapump Fury Prototype，在這25週年之際，於台灣時間3月22日發售，原汁原味復刻當年設計，充氣按鈕上寫著「The Pump」，而非OG版本的「Instapump」，全球限量1994雙隨即被搶光。

▲（上到下）涼鞋款、經典配色款都將於將於4月5日上市；籃球隊配色則將於4月12日上市。（圖／記者楊坊士攝）

若沒搶到也沒關係，Instapump Fury OG將於4月5日陸續推出經典配色如檸檬黃配火紅色與藍黑，以及NBA籃球隊配色，也另有涼鞋款式，下半年還會推出與傳奇球星的聯名配色，也會分別LINE FRIENDS、三麗鷗旗下明星Hello Kitty與蛋黃哥玩聯名，整年度都將頻頻看到這雙「充氣球鞋」的不同身影。

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