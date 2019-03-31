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GUCCI前衛中性錶宛如「蒙面」　網驚：是體重計？

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▲GUCCI BASEL新錶（圖／品牌提供）

▲GUCCI新錶具有前衛又神秘的風格。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

2019年巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）上，GUCCI新品不但有招牌的蜜蜂、帝王蛇等元素，還推出全新的中性錶款。猶如蒙面般遮住錶盤，只用三個視窗顯示著時、分與日期，增添神秘氣息，超前衛的設計，讓許多微博網友第一眼都誤以為是「體重計」，成為另類話題。

▲GUCCI BASEL新錶（圖／品牌提供）

▲以上4款錶徑皆為35mm，售價46,000~56,000元，預計9月上市。

此全新系列命名為GRIP，據說是創意總監Alessandro Michele從頭開始發想並參與設計到生產的作品。以70年代滑板為靈感，在盾牌形狀的錶殼裡，由三個白色轉盤分別顯示不同數字，視覺上頗富新意。有不鏽鋼錶殼及錶帶款，或是鍍上金黃色PVD款，另外還有搭配綠或酒紅色皮錶帶，散發復古簡約魅力。

▲GUCCI BASEL新錶（圖／品牌提供）

▲G-Timeless自動上鍊腕錶，搭載寶石錶盤、珍稀皮革錶帶，售價532,000元。

G-Timeless自動上鍊腕錶則加入寶石錶面、貴金屬材質變出更耀眼姿態，18K黃金錶殼款，便有黑色瑪瑙石、棕色虎眼石及綠色孔雀石錶面選擇，上面都有金色蜜蜂綴滿錶盤，配上可替換式的鱷魚皮或蜥蜴皮錶帶，更顯個性化風格。

▲GUCCI BASEL新錶（圖／品牌提供）

▲青金石錶盤配金色蜜蜂，與皮革或混搭金屬錶帶，製造視覺新火花。

另外也有不鏽鋼錶殼，配上藍色青金石錶盤的選擇，上頭同樣有金色蜜蜂點綴，錶帶還有不鏽鋼搭配18K金或可替換式的藍色蜥蜴皮，以不同的混搭金屬與材質，製造出搶眼視覺效果。G-Timeless石英腕錶則用Gucci獨有的帝王蛇，從錶帶一路爬到錶盤上，錶帶更用全新的「織網印刷」技術，讓不鏽鋼也能產生出如織布般的柔和感。

▲GUCCI BASEL新錶（圖／品牌提供）

▲不鏽鋼織網錶面及錶帶，有綠紅綠條紋裝飾，或帝王蛇圖案貫穿，售價38,000元。

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關鍵字：

GUCCI, Basel 2019, Basel, Alessandro Michele
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