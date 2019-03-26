fb ig video ETtoday search mobile

Basel 2019／G-SHOCK「夢幻彩虹錶」　暗夜中綻放絢麗光芒

> >

▲Basel 2019／G-SHOCK（圖／品牌提供）

▲潮人們快筆記，G-SHOCK推出超夢幻「彩虹錶」！（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

剛過完35歲生日的日系潮流腕錶品牌G-SHOCK，在2019年巴塞爾鐘錶珠寶展（BASELWORLD）再次放大絕！為MT-G系列換上夢幻嶄新外型，加入「黑夜彩虹」概念，經過月光折射才會產生出微弱的光芒，具有更神秘的視覺效果，勢必引起潮流人士瘋搶！

▲Basel 2019／G-SHOCK（圖／品牌提供）

▲MTG-B1000RB，售價32,000元，預計於6月上市。

2019年是G-SHOCK旗下結合金屬與樹脂達到「耐衝擊」性能的MT-G系列誕生20週年，以MTG-B1000為藍本，將錶圈採用彩虹離子電鍍，會因為不同角度光線散發出奇幻又絢麗的光芒。同樣具有核心防護構造、藍寶石水晶玻璃錶面及經過拋光、髮絲效果處理的金屬零件，連外盒都有運用彩虹離子電鍍，你怎能錯過？

▲Basel 2019／G-SHOCK（圖／品牌提供）

▲MRG-G2000GA，限量300只，售價240,000元，預計於7月上市。

最頂級的MR-G系列，全新錶款以傳統「日本劍」為靈感，用再結晶鈦材質、經代表日本貴族的深紫色電鍍處理製成的錶殼，錶圈則由比不鏽鋼硬2倍的COBARIAN®製成，都能聯想起日本刀劍、波浪刃紋。錶帶上鐫刻的漢字「鍛」，則出自傳統月山劍匠信奉的「鍛刀一筋」，象徵對鍛造工藝的奉獻。

▲Basel 2019／G-SHOCK（圖／品牌提供）

▲MSG-C100有4款配色，預計於6月上市。

女錶系列Baby-G，則主打專為成熟女性設立的G-MS系列，新款加大尺寸錶殼並鑲嵌刻度，錶盤採用「錐體切割圖案」，視覺更具趣味性。樹脂錶帶多了人字紋圖樣，呈現出如布料外觀。錶盤上兩個小秒盤還可以自訂日期、星期、世界時間，兼具時尚與實用性。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Basel 2019, Basel, G-SHOCK, CASIO, 彩虹, 黑夜, MR-G, Baby-G
fashion.net

熱門文章

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

Ella跑LV趴想被帥哥抱著高空彈跳　陳庭妮大推高雄臭豆腐

聞起來就像鮮採！歐舒丹推出全新「玫瑰花園」香氛系列

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

盧廣仲穿LV花花衫「內外都富足」　小樂大推送女孩兒這顆心

Apple Watch 4愛馬仕春季版來囉！可愛櫻花粉、氣質亞麻藍

超正學霸星二代跑香奈兒趴　彩妝密技大公開

「本土劇女神」辣秀香肩、美腿！　曾莞婷公開瘦身秘訣

許瑋甯跑香奈兒趴喊幸福　「鑽石」藏女人心機

舒淇、Jessica雙女神降臨巴塞爾錶展　周杰倫粉西裝被讚「好瘦」

ET Fashion

推薦閱讀

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

「柔美春天系」配件盤點！　蠟筆色老帽、花瓣潮粉手錶超生火

SIHH 2019／高級製錶回歸複雜本位　異材質、繽紛色搶年輕目光

12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 《皮克斯》12星座代表人物　巨蟹是多莉、天秤座居然是梅莉達 Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥 男生都愛「初戀臉」！只要做好這5招　你也能像IU、秀智 「一句話」戳破12星座女生變心徵兆　網友喊準到爆、超精闢 adidas x Pokémon聯乘曝光！皮卡丘、傑尼龜刺繡趕快來收服♥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面