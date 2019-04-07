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鄧紫棋乾燥脫皮時靠一個法寶神救援！醫生推薦俗又大碗、迅速見效

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鐵肺歌姬鄧紫棋近日到氣候超乾燥的加拿大巡演，讓她的皮膚狂脫皮，急忙向香港醫生求救後，沒想到只需要這項「法寶」和水，在幾天內就緩解了乾燥脫皮的狀況，方法公開後也被網友狂推引起熱議，乾肌人快學起來到底是什麼保養秘訣吧！

▲鄧紫棋。（圖／美人圈）

＃脫皮時薄塗一層「凡士林」並濕敷

▲鄧紫棋。（圖／美人圈）

鄧紫棋在自己的小紅書上和粉絲分享，這項解救她脫皮危機的法寶就是「凡士林」！而方法也相當簡單，先將臉清潔乾淨後，薄擦上一層凡士林，再用濕巾或紗布沾一點水，「濕敷」在臉上大約半小時！

＃用濕巾把臉擦乾淨

▲鄧紫棋。（圖／美人圈）

凡士林保濕力雖好，但不能卯起來敷

濕敷完畢撕掉後，再拿一張濕巾沾水把臉擦乾淨就完成整個保養程序了！她也提到這個方法對她而言非常有效，不過也提醒粉絲，這樣的保濕能力極強，醫生也說過不能每天用，不然一定會容易長痘痘！鄧紫棋也說在加拿大這麼乾的氣候下，一週敷三次剛剛好～

＃加碼保濕萬用膏推薦

1.Melvita歐盟BIO三重花蜜修護膏 8g，NT＄680

▲鄧紫棋。（圖／美人圈）

擁有100%天然成分的修護膏，不但包裝精緻可愛，方便隨身攜帶的大小，能夠隨時用於唇部、臉頰、手肘及指尖等部位，如果外出有乾燥脫皮或是被蚊子叮咬紅腫等現象，都可以達到急救舒緩的效果！

2.倩碧 水磁場保濕修護霜 14ml，NT＄1,400

▲鄧紫棋。（圖／美人圈）

倩碧這款是質地絲滑的高密度保濕霜，能夠與肌膚快速融合使乾燥的肌膚保持水潤光澤，且適用於換季、冷氣房、飛機上等環境所造成的肌膚乾燥、脫皮、龜裂等現象，讓身上乾燥脫皮的區域能夠有效恢復滋潤狀態！

3.Elizabeth Arden 伊麗莎白雅頓 8小時潤澤霜 ，NT＄950

▲鄧紫棋。（圖／美人圈）

這款8小時潤澤霜則是美妝版上超多網友狂推的一款「萬能霜」，含有凡士林、維他命E等成分，除了能改善並預防肌膚乾燥外，還有消炎、鎮定紅腫外傷等功效，黏稠亮澤的質地，睡前拿來當唇膜也非常適合喔！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠GEM鄧紫棋、Melvita、倩碧、Elizabeth Arden

【延伸閱讀】

鄧紫棋自創「蜂蜜水洗臉大法」，盤點蜂蜜還有哪些益處？(beauty美人圈)

原來凡士林可以這樣用？20個你所不知道的凡士林用法！(beauty美人圈)

噴香水前塗上凡士林，迷人的香味居然在身上維持了一天...(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

鄧紫棋, 保養, 保濕, 凡士林, 脫皮乾癢
fashion.net

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