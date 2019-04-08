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仰臥起坐沒用是因為「腹肌力」不足！5步驟拉筋操深層燃脂，兩週小腹掰掰

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做了仰臥起坐、按摩，小腹依然沒有消減嗎？這很可能是因為「腹肌力」不足，故需要透過「拉筋」運動到小腹更深層，達到瘦小腹效果！更建議搭配瘦身霜，在運動之前先塗，可加強燃脂效果～

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

什麼是「腹肌力」？

長時間坐著、很少運動，使得腹部肌力不足，腸子彎曲的地方長時間折起來，排泄物滯留長時間後水分流失，變成便秘堅硬難排出，形成小腹。日本專家表示：「此時吃便祕藥已經無感，但可透過強化『腹肌力』促進蠕動，有效瘦小腹」。

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

動作一：小狗趴姿

先來伸展動作，雙手握拳，手臂呈直角撐起身體，腰部微微下沉，自然地抬高臀部與胯部，小腹微微吸氣，大小腿都呈現直角，頭部與身體保持一直線，維持30秒。

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

動作二：海狗姿伸展

接著，雙手手掌著力撐起上半身，雙腿伸直，腹部微微收緊，背部打直、胸部向前挺，此時會感受到腰部和背部有拉伸感，一樣動作保持30秒。

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

動作三：手指碰膝，腹部出力

如示範，仰臥屈膝，雙腳著地屈膝呈九十度，腰始終貼著平面，這樣腹部才能發力正確，利用腹部力量抬起上半身，手臂伸直，手指盡量觸碰膝蓋停留3秒躺回地板，再起來，共做20組。

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

動作四：臀橋

平躺屈膝，手放在身體兩側，雙腿屈膝略寬於肩膀，以肩部和雙腳為支點，臀部發力將腰向上抬起至身體呈一直線，保持頭部不動，腰部、大腿有繃緊感就代表做對，抬起時呼氣、放下時吸氣，5秒慢慢回到原位，共做15組。

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

動作五：側抬臀

過去分享過，腹部有一整圈的肌肉，收緊正面後，側面也需要！左手臂呈九十度撐在地面上，右手放置腰部，右腳腳掌側部撐住地面，左腳往前放到右腳膝蓋前方，保持三秒，放下休息兩秒再向上，一邊做五個。

▲瘦小腹。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自SEVEN BREAK GEL小紅書

【延伸閱讀】

瘦大腿、瘦小腹運動「躺著」就能做！可以瘦出大腿縫！

小腹凸出、一站挺就腰酸背痛？趕快做「骨盆前傾」校正運動，從此都能抬頭挺胸！

四肢細肚子超大？想瘦小腹，請先擊退「內臟脂肪」！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

運動, 健身, 瘦小腹, 腹肌
fashion.net

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