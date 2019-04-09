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別把愛情當工作　職場女強人的這些優勢，卻在感情成為劣勢

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▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲感情與工作不能用在同個邏輯。（圖／CFP）

編輯／借借

通常在職場上以能力獲得青睞的人，總會被人說成「難搞」、「條件高」，然而，面對那些總是開啟愛情卻無法長久的女強人來說，或許有些工作上是優點的特質，往往在感情上卻不是這麼回事，妳無法把同一個邏輯套在生活所有事情上，有時即便妳有理，卻贏的一點都不漂亮，這就是愛情，妳應理解。

生活要理性，冷靜的愛情卻很無聊
努力就會有收穫這種話，現在套用在職場都不一定準了，愛情更不是，或許你跟對方在一起久了，預計踏入婚姻生活，那時再慢慢找回理性也不遲，而愛情充滿著無法解釋、毫無邏輯的思考，不要用妳的理性分析來摧毀這些，有時它就是妳無法控制的，明白然後享受這些瘋狂吧。

▲▼女孩,兩性,感情,職場。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲總是沉著冷靜面對愛情，會讓戀情很無趣。（圖／PAKUTASO）

獨立的做好所有事
好好照顧自己當然是一件好事，但既然有了對方，偶爾也讓對方照顧一下妳吧，讓他享受一下「照顧人」的過程，而不是自己把所有感受都佔盡。在愛裡妳「在心裡」可以保有獨立思考、堅強的性格，但適時的提醒你需要對方，也是很重要的一環。

▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲把所有事自己完成，會讓對方覺得你不需要他。（圖／PAKUTASO）

什麼都有一套道理
周邊的女強人，都有一種通病，走把自己當成導師，到處講道理卻不自知，如果妳對於耍可愛、撒嬌或愛吃醋的女人厭惡到不屑一顧，有可能就是犯了這種通病，這樣的女人總讓其他人覺得，「認為自己高人一等」，撒嬌不一定要嗲聲嗲氣、吃醋也不一定毫無道理，把自己的脆弱顯露出來也不是壞事，有個人能看到這一面，也算是幸福的一件事。

▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲有時顯露自己的脆弱，好好依靠著對方，也是幸福的事。（圖／PAKUTASO）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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