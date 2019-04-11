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GUCCI傢俱店開張啦！　美人魚「貝殼沙發」超夢幻

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▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲Gucci Décor家飾系列邁入第三年，獨特的風格，絕對讓廣大信徒們「一眼瞬間」。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

義大利精品GUCCI自2017年開始固定推出「Gucci Décor」家飾系列，因應米蘭傢俱展開跑，更在市中心開幕為期近兩個月的快閃店（即日起～6月底），75坪、兩層樓的空間，讓信徒們可以一走進，立刻感受被GUCCI空氣包圍的氣氛。

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲Gucci在米蘭開幕期間限定的家飾系列專門店。（圖／品牌提供）

在這間店中，沒有鞋包配件的誘惑，而是透過貝殼沙發、GG沙發、蛋形沙發、老虎靠墊等，營造出一個放鬆舒適的空間，讓人自在沈浸在Alessandro Michele打造的GUCCI式生活美學。

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲家飾系列的沙發每年都會推出更多設計，每一款都很有特色。（圖／品牌提供）

GUCCI沙發延伸至今有越來越多款設計，今年新推出「貝殼扶手椅」，設計靈感源於50年代的好萊塢，椅面上有蝴蝶、貓頭鷹、花卉等刺繡圖案，帶點輕微的夢幻風格，但又不脫GUCCI家飾系列的復古華麗感。

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲貝殼扶手椅，造型超夢幻。（圖／品牌提供）

茶器、馬克杯、燭杯、煙灰缸、香熏爐、零錢托盤等，繼續與近300年歷史的佛羅倫斯瓷器品牌Richard Ginori合作，加入許多全新圖案，如玫瑰、星星等，用全新的夢幻設計吸引信徒們入手。

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲瓷器也是很有特色。（圖／品牌提供）

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另外，信徒們也可下載GUCCI App，利用其中的AR擴增實境技術，預覽家飾商品擺放在自家中的模樣，感受一下帶回家後，與家中擺設的契合程度，提前「試用」。

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供） ▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI家飾系列2019。（圖／GUCCI提供）

▲信徒們可以用GUCCI App看傢俱擺放至家中的模樣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, Gucci Décor, 米蘭傢俱展, 沙發
fashion.net

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