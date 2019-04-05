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「句點王」星座是他們！　雙魚開口就是言情台詞讓人尷尬

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▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PEXELS）

▲你身旁有沒有很不會聊天的朋友？一張口氣氛就完全冷掉。（圖／翻攝PEXELS）

編輯／Rose

一群朋友之中，總是有人特別不會聊天，連開話題都不會，拋出的話題總是讓人接不下去，被認為是朋友間的「句點王」。其實，這或許與星座天性有關，比如傳統的摩羯座，觀念守舊，常常有種在跟長輩對話的感覺，當然無法放開聊；雙魚座則會張口就拋出言情小說台詞，讓人超尷尬。

▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PEXELS）

▲最不會聊天星座排行榜TOP 5，摩羯、雙魚、金牛全都榜上有名。（圖／翻攝PEXELS）

第五名：摩羯座

摩羯座作風保守，喜歡打安全牌，說是「傳統」的一群總沒錯，加上先天個性較悲觀，因此聊天內容總是嚴肅，且對新鮮事不感興趣，導致與他們聊天就像在跟長輩講話一般，很常有聊不來或聊不下去的情況發生。

▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲跟魔羯座講話就像跟長輩對話。（圖／翻攝PAKUTASO）

第四名：金牛座

金牛座秉持著對自己一字一句都會負責到底的理念，不敢隨意開口，因此每句話都會仔細斟酌，講話的語速也相對非常緩慢。在金牛們思考的過程中，聊天氣氛會逐漸陷入尷尬沈默，導致熱絡氣氛迅速冷掉。

▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PEXELS）

▲金牛座講話超慢，導致場面乾掉。（圖／翻攝PEXELS）

第三名：雙魚座

雙魚座天性浪漫，腦中裝了許多「小說台詞」，但卻不符合現實世界。與其他人交談時，雙魚們可以信手捻來一句浪漫台詞，但聽在別人的耳裡，會覺得穿越道瓊瑤小說裡，導致頭頂狂冒問號、臉上也會浮出三條線，尷尬到不行，但雙魚們卻會以為大家被感動到了。

▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲雙魚座動不動就丟下一句小說台詞。（圖／翻攝PAKUTASO）

第二名：射手座

射手座好動，也樂於分享發生在自己周圍的開心事，但通常內容都充滿幼稚感，導致常常講的笑話只有他自己捧場，自己講自己笑，旁人反而覺得他是句點王。

▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PEXELS）

▲射手座自己講自己笑，令人覺得很尷尬。（圖／翻攝PEXELS）

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第一名：水瓶座

水瓶座思考跳躍，聊天時話題常常跳得很快，且還會加入許多專業詞彙，讓人無法立刻跟上，容易造成對方的反感，且水瓶們也感受不到周圍人們開始彌漫的尷尬氣氛。不過最幸運的正是，即使冷場他們也不會察覺到，仍可以活在自己的世界中。 

▲▼朋友,友情,友誼。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲水瓶座常常在自己的世界中，聊天很常有許多專業名詞。（圖／翻攝PAKUTASO）

關鍵字：

星座, 友情, 朋友, 聊天, 尷尬
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