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Jennie裝乖三秒立刻變辣妹　只穿「香奈兒絲巾」合體菲董

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▲香奈兒首爾清潭洞開幕。（圖／CHANEL提供）

▲香奈兒首爾清潭洞開幕搶先販售「菲董聯名膠囊系列」。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

南韓「人間香奈兒」Jennie上周出席香奈兒（CHANEL）清潭洞新店開幕活動，上半夜她為新店站台時，穿春夏系列鵝黃色斜紋軟呢吊帶洋裝，展現可愛的娃娃風格，是她身上少見的清純氣息。只不過，這股新鮮感沒維持多久，下半夜她擔任After Party表演嘉賓時，辣度爆衝，只穿「絲巾」！

▲香奈兒首爾清潭洞開幕。（圖／CHANEL提供）

▲香奈兒首爾清潭洞開幕。（圖／CHANEL提供）

▲Jennie站台新店開幕時，穿吊帶洋裝裝成乖乖牌，很有清純少女風格。（圖／品牌提供）

Jennie受邀與「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams），共同擔任After Party表演嘉賓，將氣氛炒熱至最高點。一直以火辣的「人間香奈兒」形象走跳天下，Jennie打出乖乖牌後，立刻本色演出，上半身綁一條香奈兒絲巾當上衣，搭配首爾搶先全球開賣的「菲董膠囊系列」紅色睡袍耍辣。

▲香奈兒首爾清潭洞開幕。（圖／翻攝Jennie IG）

▲香奈兒首爾清潭洞開幕。（圖／翻攝Jennie IG）

▲Jennie擔任表演嘉賓時，打扮變得超火辣，貓眼眼線、只穿絲巾太養眼。（圖／翻攝Jennie IG）

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不乖乖把衣服穿好，上身已經夠火辣，連浴袍都不好好披上，大秀23歲的極品身材，吸引眾人目光。Jennie事後也Po出許多照片，讓大家看個仔細，而其中最讓人眼紅的，莫過於表演完後菲董居然跟她搭肩拍照！親密合照瞬間引起廣大粉絲暴動。

▲香奈兒首爾清潭洞開幕。（圖／翻攝Jennie IG）

▲Jennie、「菲董」合體演出，兩人還拍了張親密照留念。（圖／翻攝Jennie IG）

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, Jennie, BLACKPINK, 人間香奈兒, 時尚穿搭, 韓星時尚
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