香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

▲金高恩受邀出席香奈兒在清潭洞開幕的新店派對。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

《鬼怪》恩卓、阿使上周在香奈兒（CHANEL）首爾清潭洞新店開幕派對上再度合體，金高恩露出美腿超有女人味，李棟旭則再次演繹帥氣筆挺的西裝造型，兩人皆為品牌大使，擔綱門面角色，又美又帥的現身跑趴。

▲《鬼怪》金高恩、李棟旭睽違多時，再度合體。（圖／品牌提供）



私下喜歡休閒Style的金高恩，單穿白色亮片刺繡外套曬美腿，難得流露嫵媚女人味，引起全場媒體搶拍。活動上遇到關係很好的李沇熹，兩人也拍了一組很有愛的姐妹大片，相視而笑時，金高恩露出綁在後頭的辮子。原來，很女人的造型還用辮子營造俏皮風格，難得跑趴，造型超用心。

▲金高恩難得曬美腿，難得流露女人味。（圖／品牌提供、翻攝金高恩IG）



李東旭穿著黑色正裝出席，領片上配有香奈兒招牌山茶花胸針，光是露出燦爛的酒窩微笑就很勾人。睽違多時再度與《鬼怪》「其他遺漏者」合體，一秒勾起粉絲們的追劇時的揪心回憶。

▲「阿使」李棟旭永遠都是靠西裝就能帥翻人。（圖／品牌提供）



除此之外，派對上還有許多名人，包含潤娥、鄭麗媛、朴敘俊等人都受邀前來，與菲董一起同樂。

▲潤娥、鄭麗媛也都受邀出席這場開幕派對。（圖／品牌提供）



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香奈兒在首爾清潭洞開幕7層樓旗艦型大店，除了舉辦開幕活動，也同步搶先開賣與「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）合作的2019春夏聯名膠囊系列。為此，菲董本人也飛到首爾與眾星同樂，還與Jennie同台表演，嗨翻全場。

▲「菲董」也跨海加持清潭洞7層樓大店開幕活動，並擔任表演嘉賓。（圖／品牌提供）