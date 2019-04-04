「醋王」排行榜！天蠍座佔有慾超強　雙魚靠酸言酸語裝大方

▲戀愛時，另一半如果永遠不吃醋，幾乎是不可能的事。（圖／示意圖／翻攝嫉妒的化身SBS官網）



編輯／Rose

無理取鬧是因為太愛你！若是另一半看見你與異性太親密，卻從來不生氣，你會不會懷疑另一半根本不愛你？12星座中佔有欲最強勁，最會吃醋的人是誰呢？縱使你覺得談戀愛後，少了私人空間，也都要諒解，因為他會這樣代表「非常愛你」。

▲「吃醋」以另一個觀點來看，就是非常愛你的表現。（圖／示意圖／翻攝嫉妒的化身SBS官網）



第三名：巨蟹座

巨蟹是玻璃心代表，一旦墜入情海就愛到骨子裡，因此若另一半對其他人有一丁點的接觸，都會導致他們內心不舒服，被忽略的感覺讓他們忍不住吃醋。由於但太愛了，讓他們不管面對什麼樣的情況，依舊會相信自己的選擇，因此即使吃醋，也會暗自神傷，默默承受，偶爾會因醋意大作而無理取鬧。

▲巨蟹吃醋是會默默忍受的類型。（圖／示意圖／翻攝嫉妒的化身SBS官網）



第二名：雙魚座

活在浪漫世界中的雙魚，無法忍任何一粒沙出現，缺乏安全感的他們，希望被多多關心與疼愛。打翻醋醰的第一步，雙魚們會假裝不在意，但語氣裡早就飄出酸味，如果愛人們沒注意到，又被多疑的雙魚發現視線不專一，和異性眉來眼去，不用淚海淹死你才怪。

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▲雙魚無法忍受愛情中出現一粒沙。（圖／示意圖／翻攝嫉妒的化身SBS官網）



第一名：天蠍座

「吃醋王」非天蠍座莫屬，蠍子們戀愛時對另一半有超強佔有慾，恨不得時時刻刻黏踢踢。不停的吃醋是蠍子們跟另一半示愛的方式之一，透過這種方式告訴對方自己的重要性。另一方面，超愛吃醋也是因為愛上就會200％投入，太害怕失去與背叛，所以才會成為醋王。

▲天蠍是醋王代表。（圖／示意圖／翻攝嫉妒的化身SBS官網）