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王心凌背「迷你版自己」出門　神搭配讓粉絲們都服了

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▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌曬出新入手的LULU GUINNESS側背包。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

記者張妤瑄／台北報導

王心凌最近跟朋友小聚時，帶了一款COS迷你版心凌的包包出門，照片PO上網後，還有人稱這是款「睫毛彎彎」的包，粉絲看著女神「整組」搭配，與她的經典歌曲呼應，讚賞女神的神搭配。

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌戴小紅帽，背紅帽小女孩包包出門。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

王心凌背的這款包出自英國「手提包女王」LULU GUINNESS的春夏新款，以大眼娃娃游巴黎的概念打造而成的Ooh LuLu系列。招牌娃娃臉刷上長長的睫毛，鋪上櫻花粉腮紅，戴上紅色或紫色的貝雷帽在花都玩耍，可愛的Style，就像私底下的王心凌。

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌曬的側背包，售價NT$12,800元。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

2月底，王心凌受邀到巴黎時裝周看秀，她也趁機在巴黎大玩一番，行程中她就多次戴著紅色貝雷帽踩街，根本就是此次新包上的小女孩。曬出新到手的Ooh LuLu背包時，她還特別用Hashtag提醒粉絲「小紅帽和包包的呼應發現了嗎」，要大家別忘記她的精心裝扮。

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲Ooh LuLu設計概念就是到巴黎遊玩的小女孩，與前段時間在巴黎玩耍的王心凌，造型根本一模一樣！（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

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此外，王心凌還曬出紅帽小女孩全系列，不只有側背包，還有一款黑色手提包與化妝包。黑色手提包的設計也頗幽默，包面上設計了一個半圓形小口袋，紅帽小女孩以吊飾的方式默默地從口袋內探出頭，趣味性十足。

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌有紅帽小女孩一系列包款。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲手提包，售價NT$13,800元。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲王心凌LULU GUINNESS。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲皮夾，售價NT$6,680元。（圖／翻攝王心凌粉絲專頁）

▲LULU GUINNESS。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲後背包，售價NT$6,980元。（圖／品牌提供）

▲LULU GUINNESS。（圖／LULU GUINNESS提供）

▲護照夾，售價NT$3,980元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

王心凌, LULU GUINNESS, 時尚穿搭
fashion.net

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