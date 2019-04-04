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2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨

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▲LONGCHAMP一年一度的Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包訂製巡迴，將從本周連假時開跑。（影／記者張妤瑄攝、品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

法國時尚品牌LONGCHAMP一年一度Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包訂製巡迴即將於4／5正式開跑，在台灣11個櫃點巡迴兩個月，5款小羊皮摺疊包的各處細節，包含包蓋、手把、提耳、包身的色彩節能自由搭配，鈕扣、襯裡也能自由選擇，更能印上姓名縮寫，自己設計世上獨一無二的專屬包。

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲小羊皮摺疊包的每一個「零件」，都能自行選色，也提供許多裝飾的服務。（圖／品牌提供）

能訂製的包款包含Le Pliage Cuir經典S、M、L尺寸手袋、後背包、斜背包五款，格介於新台幣1萬1,600元～2萬9,500元，購入就能享有訂製服務，與架上經典款價格相比，相差2,400元～5,800元左右，等於最低多花2,400元，就能當一回精品包設計師，並由法國工坊製作，6～8周後取貨。

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲Le Pliage小羊皮摺疊訂製包L號，售價NT$29,500元。（圖／品牌提供）

包蓋、手把、提耳、包身共有12款顏色可以玩搭配，除了6色新推出的季節限定色之外，另外6色為絕版經典色系，包含絕版後仍詢問度超高的駝色、桃紅色等。另外，鈕扣有13種顏色可挑、內裡襯布也有8款顏色可選，另有12種圖案包含喵星人、火箭、愛神之箭等圖案可以燙印。

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲共有12種可愛圖案可以燙印。（圖／品牌提供）

此外，也能在小羊皮包身上打洞裝飾，可鋪排成星星、愛心、3個英文字母，另還有皮革壓印或燙印服務，可選擇正楷9個字、草寫3個字，寫下值得紀念的名字、日期等。

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供） ▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲（依序）Le Pliage小羊皮摺疊訂製包S號（NT$23,700）、後背包（NT$22,300）。（圖／品牌提供）

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訂製服務巡迴時間如下：4／5～4／14台北SOGO復興館、桃園SOGO中壢店、台中新光三越中港店；4／19～4／28新竹大遠百、台中廣三SOGO、台北新光三越A9；5／3～5／12高雄漢神巨蛋、台北101、台中中友百貨；5／17～5／26台南新光三越西門店、台北SOGO天母店。

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供） ▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲LONGCHAMP 2019訂製巡迴。（圖／LONGCHAMP提供）

▲在櫃上決定好細節後，將由法國工坊進行製作，6～8周可到貨。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LONGCHAMP, 水餃包, SS19, 2019春夏, 母親節, 訂製, DIY, 客製
fashion.net

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