設計師忙什麼／周裕穎大學刻苦「夜縫」　師生戀娶到辣妹學生

▲42歲的台灣設計師周裕穎，五度登上紐約時裝周。（圖／記者黃克翔攝）



記者張妤瑄／專訪

當「翠玉白菜」變成透視裙裝；當墨寶、山水畫成了服裝上力道十足的印花；當「修圖」推拉過頭的歪扭曲線，網美日常成了服裝上的幽默趣味。台灣設計師周裕穎（Justin）的設計，未聞其名，就足以讓人留下深刻印象。

▲周裕穎以翠玉白菜為靈感設計而成的女裝作品。（圖／品牌提供）



周裕穎常見的打扮，黑色的服裝，露出手臂上的刺青，用「不刻意打扮」的打扮，告訴大家他是誰。初識他的人，會以為周裕穎如同他的作品一般的酷，或許還不太愛講話，但其實他超健談，更被妻子小白爆料，嘴甜得很，常天外飛來一句「妳很漂亮」，甜言蜜語攻勢不斷。

▲周裕穎與老婆童怡瑋（小白），攜手走過創業路。（圖／品牌提供、記者黃克翔攝）



兩人一起扶持，攜手走過自創品牌的艱辛。與故宮、史博館、董陽孜的合作，打開周裕穎在一般群眾中的知名度，最近一次在紐約發表的作品，反諷時下修圖文化，透過歪斜的線條、多隻手的圖案，探究網美時代獨有現象。4月初在上海的最新一季，致敬「交流電之父」特斯拉，打造前衛未來人。

▲周裕穎遊走東西方歷史與古典元素，又能跟上Z世代話題，每次出手都有足夠話題。（圖／品牌提供）



送時尚圈一句髒話 幽默以對

他能遊走東西方古典元素與歷史，也能跟上世代潮流的主題，讓Z世代一看秒懂，幽默玩味，逆轉酷勁派印象。用搶眼的作品說話，難怪2016年9月登上紐約時裝周初試啼聲後，20年的功力一舉爆發，一年後就用JUST IN XX的名字，擠進官方時裝周行程，與世界級的精品擺在同一個場上較勁。

周裕穎表示：「兩個X的交乘，象徵不同物體組成在一起，放大成無限、完美的意思，但又如同FXXK的罵髒話意涵。」「我給你一句髒話」，以設計為體，幽默感為魂，闡釋社會現象。

▲周裕穎以酷勁十足的設計，留給人深刻印象。（圖／品牌提供）



大二開始睡覺「不關燈」 靈感一來就睡不著覺

跨足世界的功力是熱情、是毅力、是堅持累積而來，他透露：「我大二後從沒關過燈睡覺，我花很多時間鑽研打版。3坪的小套房內，床墊就是我打版的地方，其實也沒有床，就是個木板，累了就在上面睡覺，上面全鋪滿了版子。」

熱情全都投注在設計上，就連跟上「夜」字輩活動，都不是用「夜衝」、「夜唱」等完成大學生Checklist，而是聽在過來人耳裡別出心裁的答案「夜縫」。他回憶，有次同學夜唱到早上五點，聽到縫紉機的聲音，其實是當時他還在車衣服。

▲周裕穎回憶大二開始就不關燈睡覺，有什麼想法就要立即做出，很期待成品問世的模樣。（圖／記者黃克翔攝）



「我有個想法，就會睡不著，會突然想把它做出來。」20年過去了，直至今天仍是如此。作為一名服裝設計師，周裕穎透露最有成就感的時刻，並非Model上台走秀的時刻，而是在於「腦中想像的東西，真的實現」。

沒假日、每日睡5小時 周裕穎：郭台銘更忙

闖入時裝周後，周裕穎坦言：「最大改變就是壓縮到很多休閒時間。」過去，他曾有為了趕時裝周衣服4天沒睡的經驗。他說以籌備時裝周的經驗來說，進入備戰期時，「月休0天」，且常常時回到家12點才吃飯，2點睡覺，早上7點半起床，比員工更早進公司。

▲時裝周期間月休0天，但周裕穎往上看，說了句：「郭台銘應該更忙吧！」（圖／記者黃克翔攝）



每天睡5小時左右，黑暗期還可能都沒辦法睡覺，但周裕穎倒像是甘之如飴，他說：「郭台銘應該更忙，他們都會公開行程，什麼5點半起床健身、吃早餐，6點半進公司，他們一定要決定、處理更多的事。我都會跟自己講，我應該還好。」

鮭魚洄游教書10年 坦言新生代面臨「內憂外患」危機

輔大織品系畢業後，周裕穎到英國、義大利深造，回國後先投入職場，到廣告公司上班，隨後又到服裝公司上班7年，接著才自創品牌。

職場經驗讓他對開一個釦眼、打一個摺要花多少錢，有很強的成本概念；廣告公司上班的經驗，讓他對行銷有一定的敏感度。長時間的積累，讓他創立品牌後很快就收獲正面迴響。但在學校教書10年，周裕穎認為學校教的遠遠不夠。

周裕穎談及台灣時尚產業的「內憂外患」，他說：「現在很多人都想當設計師，但學校教的明顯不足。」另外，面對越發開放的市場，在台灣就已要面對世界品牌的競爭，要如何殺出血路，更是一條問題。未來，只會比此時此刻更難做。

▲周裕穎認為學校的訓練，跟投入職場、市場還是脫鉤一大段。（圖／記者黃克翔攝）



他觀察年輕實習生，做一兩件衣服可以，但當要做50件、3個尺寸時，就不知需要準備什麼。因為，將設計投入生產，進入市場時，價格制定、製作流程、國際貿易等的觀念都要有，但學校對現實面的訓練明顯不足。

周裕穎以「登山」做比喻，當常常爬2,000公尺的山時，帶的東西最多就是一個單身小背包，裝著防蚊液、水等等，但換作要爬8,000公尺時，要帶氧氣罐、乾糧、衛星定位器、GPS手機等，但問題是「你沒經驗、沒到過那個地方不會知道」。

學長學妹譜出「師生戀」 周裕穎遇到美式辣妹學生拐回家做老婆

與周裕穎一起打拼天下的還有相差11歲的童怡瑋（小白），在一起8年，結婚4年，兩人在學校認識，當時各自有男女朋友，但小白因為選錯課，誤打誤撞成了周裕穎的學生，才有了後來的故事。

周裕穎義大利深造期間，第一課學習的就是「吸引力」，他談到所學「服裝是用來吸引異性」的理論。他回憶，剛認識小白時，她是一名美式辣妹，「穿的布料很少」、「超短褲」、「露胸」，但偏偏都不是吸引他的類型。不過，善良與不崇拜他的個性，卻是把他栓得牢牢的，一路走來，互相扶持。

▲周裕穎妻子童怡瑋跟著周裕穎一起打天下。（圖／記者黃克翔攝）



小白爆料周裕穎不像表面那樣酷酷的，反而很會說甜言蜜語，即使近兩年忙到飲食不正常胖了20公斤，周裕穎還是會說：「妳很漂亮，有人這樣說嗎？」或者是在吃飯時，對著她說：「我不覺得妳胖啊！」小白說，反而最不能接受她變胖的是公公，但也甜蜜抱怨老公，講這些話時也不在公公面前講。

▲小白是周裕穎從業生涯最感謝的人。（圖／記者黃克翔攝）



提及從業生涯中最感謝的人，周裕穎感性的說就是小白，「我蠻相信她，也很感謝她，這樣扶持的人真的很少。」工作上能獨當一面，也能從客觀角度給出意見，兩人常常下班回家就是12點，隔天又是比員工還早到公司的人，不停的向前奔馳。

一路走來互相扶持，小白堅定的說：「當你一秒都沒鬆懈的時候，不可能會沒被看到。」

▲周裕穎與小白打拼出一番成績，剛好印證了小白心中的信念。（圖／品牌提供）



【周裕穎小檔案】

▲周裕穎外表很有個性。（圖／記者黃克翔攝）



生日：1977／3／31

年齡：42

經歷：

2007～2014 Yvonne Collection以旺企業創意設計總監

2012 創立Yvonne Collection旗下新品牌être

2013～至今 輔仁大學服裝設計系兼任講師

2014 東京時裝周發表自創品牌Just In Case

2016／9 紐約時裝周發表

2018／9 紐約時裝周官方行程

2017 獲得法國《ELLE》FASHION NOW世界新銳設計師大獎亞洲第一

To Be Continued⋯⋯