fb ig video ETtoday search mobile

沒到下午妝就花？想畫出完美底妝，「5大地雷」千萬別踩

> >

▲▼小心底妝5大地雷。（圖／翻攝自Pinterest）

▲想畫出完美底妝的眉角多，必須留意以下幾點。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

換了好多個粉底，為何總是卡粉脫妝？除了挑選適合自己的底妝產品外，妝前前置作業、上妝手法和使用的工具都很重要，以下列出最容易踩的5個底妝地雷，看看你都做對了嗎？

地雷1
妝前保養隨便帶過

肌膚保養是每日的基本功，而妝前保養則是粉底是否服貼的關鍵。當膚況不穩時，建議用化妝水濕敷5分鐘，接著再上精華、乳液，再疊上薄薄飾底乳，記得每個步驟中間都停個3分鐘，當肌膚吸收在做下一個動作。肌膚油水平衡，後續底妝成功率會大大提升。

▲▼小心底妝5大地雷。（圖／翻攝自Pinterest）
地雷2
用乾粉撲或手直接上妝

如果你的膚質有那麼一點點狀況，強烈建議可以用粉撲、美妝蛋來代替手部上妝，先將粉撲用保濕噴霧噴濕，在微濕狀態沾取粉底液，接著用輕輕推壓方式上妝，粉底會變得非常好推抹，許多彩妝部落客都用這招。


地雷3
把粉底當作遮瑕使用

必須搞清楚粉底和遮瑕的功能性，局部小瑕疵交給遮瑕幫忙，厚塗粉底遮瑕會讓底妝變得太厚不自然，無法展現肌膚質感，看起來就超顯老。

▲▼小心底妝5大地雷。（圖／翻攝自Pinterest）

地雷4
遮瑕漫無目的亂遮

遮瑕不要什麼都遮，這樣厚厚疊上反而會導致卡粉。建議以遮瑕刷沾取，在遮瑕輕輕點上，再用筆刷或手將邊緣暈染開來，這樣的手法最自然。

▲▼小心底妝5大地雷。（圖／翻攝自Pinterest）

地雷5
懶得用蜜粉定妝

很多人會忽略這個步驟，有沒有用蜜粉定妝差很多，記得用按壓方式定妝，不要將蜜粉來回掃，這樣會毀了底妝。若不愛霧感，也可選擇定妝噴霧，幫助維持光澤感妝容，定妝真的有做有保庇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

底妝, 脫妝, 卡粉, 技巧
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

擠下新垣結衣！日本票選「平成最強美女演員」冠軍是她

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

8成的女生都不知！把握「經期保養」黃金3點，肌膚亮到發光

過了甜蜜期也不怕！女孩學會「這5招」，愛情永保鮮 這背影太勵志！櫻花妹狠甩27kg靠飲食「4招」，居然連酒都能喝 美到飄仙氣！揭開《花遊記》吳漣序5個美麗小祕密 連髮絲都是迷人氣息！BYREDO推出無人之境身體香氛系列 為自拍而生！GLAMGLOW推出最美「蕾絲面膜」，敷上飄仙氣 北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕 婚後把老婆當傭人的4大星座男！金牛要求很多、射手下班就懶得動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面