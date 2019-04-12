沒到下午妝就花？想畫出完美底妝，「5大地雷」千萬別踩

▲想畫出完美底妝的眉角多，必須留意以下幾點。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

換了好多個粉底，為何總是卡粉脫妝？除了挑選適合自己的底妝產品外，妝前前置作業、上妝手法和使用的工具都很重要，以下列出最容易踩的5個底妝地雷，看看你都做對了嗎？

地雷1

妝前保養隨便帶過

肌膚保養是每日的基本功，而妝前保養則是粉底是否服貼的關鍵。當膚況不穩時，建議用化妝水濕敷5分鐘，接著再上精華、乳液，再疊上薄薄飾底乳，記得每個步驟中間都停個3分鐘，當肌膚吸收在做下一個動作。肌膚油水平衡，後續底妝成功率會大大提升。



地雷2

用乾粉撲或手直接上妝

如果你的膚質有那麼一點點狀況，強烈建議可以用粉撲、美妝蛋來代替手部上妝，先將粉撲用保濕噴霧噴濕，在微濕狀態沾取粉底液，接著用輕輕推壓方式上妝，粉底會變得非常好推抹，許多彩妝部落客都用這招。



地雷3

把粉底當作遮瑕使用

必須搞清楚粉底和遮瑕的功能性，局部小瑕疵交給遮瑕幫忙，厚塗粉底遮瑕會讓底妝變得太厚不自然，無法展現肌膚質感，看起來就超顯老。

地雷4

遮瑕漫無目的亂遮

遮瑕不要什麼都遮，這樣厚厚疊上反而會導致卡粉。建議以遮瑕刷沾取，在遮瑕輕輕點上，再用筆刷或手將邊緣暈染開來，這樣的手法最自然。

地雷5

懶得用蜜粉定妝

很多人會忽略這個步驟，有沒有用蜜粉定妝差很多，記得用按壓方式定妝，不要將蜜粉來回掃，這樣會毀了底妝。若不愛霧感，也可選擇定妝噴霧，幫助維持光澤感妝容，定妝真的有做有保庇。

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