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《權力遊戲》珊莎要結婚了！老公自曝：婚禮不會像弟弟一樣浮誇

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雖然尼克強納斯與琵豔卡喬普拉已於去年年底「多次」完婚，不過強納斯兄弟的二哥喬強納斯，仍未與於2017年10月訂下婚約的未婚妻「珊莎史塔克」蘇菲特納正式結為連理。隨著成婚日子悄悄接近，以下是我們目前知道的所有婚禮細節⋯⋯

婚禮將在這個夏天舉行！

在詹姆斯柯登的深夜秀上，喬強納斯表示：「我們會在今年結婚。那將是一場夏日婚禮，我非常期待，一定會非常好玩！」不過，蘇菲特納卻在與Harper Bazaar UK的專訪裡頭，隱晦地回答「或許」會在2019年成婚。

今年夏季將從6月21日延展至9月23日，身為兩人鐵粉的你，不妨在行事曆上好好註記（也順便註記可能到來的強納斯兄弟巡迴！），以便第一時間替新人獻上祝福。

 地點選址法國

去年11月，蘇菲特納的心靈指導師Mike Bayer在Instagram上發佈了一支短片，當中秀出一個印上「Sophie and Joe 2019 France」字樣的木盒。雖然當事人或許發現自己意外「爆雷」而緊急撤下貼文，不過神通廣大的網民當然已經將它擷取下來！

從木盒的大小判斷，蘇菲與喬應是以代表法國的白酒，作為賓客的邀約禮；再加上《Us Weekly》的內線消息，想要意外巧遇兩人婚禮的你，不如來一趟夏日法國之旅吧！

不需高調！

蘇菲特納也和Harper Bazaar UK提到：「我們正想盡辦法讓婚禮越低調、越私密越好」，所以粉絲們別期待兩人舉行像弟弟與弟媳般為期數日的世紀婚禮。

準新郎也在詹姆斯柯登深夜秀開了兄弟的玩笑，表示從兩人身上學到「不該做什麼」——別在十二月結婚，只需一場婚禮。「他們兩人的婚禮都很完美。尼克的18場婚禮都太棒了！而凱文的婚禮則有一場暴風雪作伴⋯⋯」

▲婚禮。（圖／翻攝自IG）

著上Louis Vuitton禮服

雖然蘇菲特納對於婚禮禮服的抉擇十分保守，不過除了身為Louis Vuitton的品牌大使外，蘇菲特納也與法國時裝品牌的藝術總監Nicolas Ghesquière結下深厚的友誼關係，因此也不難猜測女伶最終將以哪套禮服美翻全場。

「我喜歡他不只是選那些腿長、厚嘴唇、身材纖瘦的主流模特兒女孩；他喜歡與他人有些不同的女生，而不是完美的卡戴珊。我希望自己走在紅毯上時，能感受到另一個不同的我。」

▲婚禮。（圖／翻攝自IG）

熟面孔共襄盛舉

雖然兩人還沒公佈任何婚客名單的消息，不過蘇菲特納在《冰與火之歌：權力遊戲》中結識10年的閨蜜梅西威廉斯已驕傲地宣布自己將成為伴娘其中一員！至於自嫁入強納斯家族後便與蘇菲特納感情甚篤、自稱「J姐妹」的嫂嫂琵豔卡喬普拉，想必也不會缺席！

在伴郎陣容中，雖然喬強納斯尚未公佈將到場助陣的好友，不過其兄弟凱文、尼克與法蘭克肯定將親身飛往巴黎，見證自己手足的最甜蜜時刻。

▲婚禮。（圖／翻攝自IG）

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 婚禮, 法國, 尼克強納斯, 琵豔卡喬普拉, 喬強納斯
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