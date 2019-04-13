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5個刺青部位讓男生魅力噴發　GD、小賈斯汀都愛刺這裡

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編輯／Duke

刺青文化慢慢走入人們的世界裡，同時，因為嘻哈文化的崛起，許多歌手都會在身體刺上具有故事性的刺青，並影響著人們對於刺青文化的態度。如果你是個想刺青的朋友，但害怕太招搖的話，不妨考慮以下5個具有魅力，卻又很低調的部位。

1.頸後

男生刺在這個部位，非常的有魅力，因為除了頭部以外，頸部是最為顯眼的，並且有許多男星，也刺在這裡，像是GD（G-Dragon）、小賈斯汀（Justin Bieber）等，其中，最常使用的圖案為翅膀。

▲刺青。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、Unsplash、Tattoo Idea）

▲可以跟GD一樣，在頸後刺翅膀。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

2.背部

背部為全身面積最廣的地方，可以刺上多種圖案，不脫衣服的話，基本上是看不見的，不過，將衣服脫下時，露出背後的刺青，會非常帥氣。

▲刺青。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、Unsplash、Tattoo Idea）

▲背部面積廣大，可以容納多種圖案。（圖／翻攝自Unsplash）

3.肩膀

這個部位，可以用衣服遮蔽，並不會過於招搖。而多數人喜歡刺上較長的圖案，到夏天的時候穿上短袖，就能將細節露出來，不過，肩膀為較敏感的部位，所以要有「痛」的心理準備哦！

▲刺青。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、Unsplash、Tattoo Idea）

▲刺肩膀的圖案多為較長的圖案。（圖／翻攝自Tattoo Idea）

4.手指

手指刺青的樣式，具有多樣性，各個關節處，都能有不同的小巧思，雖然刺在手指上會比較明顯，不過，有一個地方，不但好看也很隱密，那就手指側面，可以像GD這樣，將文字刺上，會有特別的感覺。

▲刺青。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、Unsplash、Tattoo Idea）

▲於手指側面刺上文字，會非常帥氣。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn）

5.腳踝周圍

刺在腳踝是很不錯的選擇，必要時，可以利用長褲與長襪遮住，不過，腳踝周圍同樣屬於敏感部位，所以也要有「痛」的心理準備哦！

▲刺青。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、Unsplash、Tattoo Idea）

▲腳踝周圍較敏感。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

刺青, 腳踝, 肩膀, 頸後, 手指, 背部, 翅膀, GD, 小賈斯汀, JustinBieber, 嘻哈
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