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吳謹言「戒指黏膠帶」防止再噴飛　負評一片被批：太做作

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▲吳謹言。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲吳謹言穿BALMAIN千鳥格紋洋裝出席活動，氣值滿點。（圖／翻攝私服街拍微博）

記者張妤瑄／台北報導

大陸女星吳謹言因演出《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，最近捲入秘戀同劇演員「弘晝」洪堯的緋聞疑雲中，正處於熱搜話題中心。近日出席活動時，穿一身BALMAIN千鳥格洋裝氣質滿點，但卻被「手指」搶盡鋒頭，用「膠帶」黏住戒指備受關注，不過此舉被嗆「太做作了吧！」、「不如不戴」等，但也有網友表示「瘦子的煩惱，我也想擁有」。

▲吳謹言。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲吳謹言。（圖／翻攝會火微博）

▲吳謹言先前曾把戒指甩出，近日出席活動「用膠帶黏戒指」防範噴飛事件重演。（圖／翻攝私服街拍、會火微博）

吳謹言上月出席電視劇盛典紅毯時，穿著紗質印花洋裝仙氣現身，走過長長紅毯時不斷揮手親切打招呼，沒想到最後手上戒指卻「飛出去」，讓她嚇得不知所措，所幸當時已經站定位，靠著工作人員幫忙，立刻撿回來。

▲▼吳謹言出席2019電視劇品質盛典。（圖／翻攝自微博／扒圈星探）

▲▼吳謹言紅毯甩飛戒指。（圖／翻攝自微博／扒圈星探）

▲吳謹言仙氣走紅毯，戒指卻噴飛，她嚇到花容失色。（圖／翻攝自扒圈星探微博）

身材纖瘦，被評為「大小腿」一樣粗的吳謹言，從近期的慘痛教訓中學到一課，最近出席活動時，所幸將品牌借出的戒指用透明膠帶，牢牢纏在手上，固定尺寸偏大的戒指。只不過這次的防範措施，普遍沒受到好評，也許因她纏繞的太大圈，以至於從外觀上顯得太過突兀。

▲吳謹言。（圖／翻攝會火微博）

▲吳謹言從上月戒指噴飛驚魂記學到一課。（圖／翻攝會火微博）

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吳謹言「戒指上黏膠布」被議論紛紛，很多網友認為「太刻意」，且有「故意炒人設」的意味，負評眾多；但也有網友理性評價，「贊助商提供，非量身定制，可能提供最小尺碼，她戴著還是偏大」。另有一派表示羨慕，「我手指粗的沒有合適的戒指，她還要防止掉出來」、「太瘦了多吃點」。

▲吳謹言。（圖／翻攝私服街拍微博）

▲吳謹言膠帶黏戒指，雖有人認為做作，但也有人持羨慕態度。（圖／翻攝私服街拍微博）

關鍵字：

吳謹言, 延禧攻略, 魏瓔珞, 弘晝, 洪堯, 緋聞, 戀愛, 戒指
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