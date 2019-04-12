Supreme x Jean Paul Gaultier預購價曝光！　T-Shirt漲3倍要價5000元

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美國街頭品牌Supreme，每年不定時會與各品牌進行聯名，像是CDG（Comme Des Garçons）或是Undercover，而今年Supreme邀請法國傳奇設計師Jean Paul Gaultier合作打造系列商品，其中的最大亮點為穿著Box Logo T-Shirt的香水，漲幅最高的商品達到195％，下面就帶各位介紹。

▲這一次的最大亮點為香水。（圖／翻攝自Supreme官網）

最近，IG爆料帳號@supreme_leaks_news，公佈了商品的訂價，最貴的商品為雙排扣的皮草大衣、西裝外套，訂價皆為美金488元（約台幣14,640元）；最便宜的T-Shirt，訂價為美金54元（約台幣1,620元）；最大亮點的香水，訂價則是美金80元（約台幣2,400元），不過這只是訂價而已，據傳外面的代購商已經公佈預購價，其中，皮草大衣、西裝外套的預購價，分別為台幣22,800元以及台幣20,000元，而T-Shirt與香水，則是台幣4,780元以及台幣4,880元，漲幅相當可觀。

▲皮草大衣與西裝外套，訂價皆為美金488元（約台幣14,640元），漲幅分別為56％、37％。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲T-Shirt售價為美金54元（約台幣1,620元），漲幅達到195％。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲香水訂價為美金80元（約台幣2400元），漲幅超過103％。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

不過，想要以訂價買到相當困難，以美國店鋪為例，需要美國當地手機，於官網填寫Email，並得到官網認證後，會再傳簡訊告知購買時間與地點，不過，通常熱門款式早就沒有了；官網的部份，則是需要手指夠快，往往熱門款只需要幾秒鐘就會搶購一空，所以購買Supreme的商品，真的是非常困難！

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme Leaks News（@supreme_leaks_news）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 8 日 上午 3:34 張貼

這次的Supreme X Jean Paul Gaultier系列商品，將於4／11在在 Supreme 紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦和巴黎店鋪以及官網發售，日本則是在4／13登陸各大店鋪，喜歡的朋友，可以開始找代購囉！

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