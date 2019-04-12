fb ig video ETtoday search mobile

Supreme x Jean Paul Gaultier預購價曝光！　T-Shirt漲3倍要價5000元

> >

編輯／Duke

美國街頭品牌Supreme，每年不定時會與各品牌進行聯名，像是CDG（Comme Des Garçons）或是Undercover，而今年Supreme邀請法國傳奇設計師Jean Paul Gaultier合作打造系列商品，其中的最大亮點為穿著Box Logo T-Shirt的香水，漲幅最高的商品達到195％，下面就帶各位介紹。

▲supreme。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme官網）

▲這一次的最大亮點為香水。（圖／翻攝自Supreme官網）

最近，IG爆料帳號@supreme_leaks_news，公佈了商品的訂價，最貴的商品為雙排扣的皮草大衣、西裝外套，訂價皆為美金488元（約台幣14,640元）；最便宜的T-Shirt，訂價為美金54元（約台幣1,620元）；最大亮點的香水，訂價則是美金80元（約台幣2,400元），不過這只是訂價而已，據傳外面的代購商已經公佈預購價，其中，皮草大衣、西裝外套的預購價，分別為台幣22,800元以及台幣20,000元，而T-Shirt與香水，則是台幣4,780元以及台幣4,880元，漲幅相當可觀。

▲supreme。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme官網）▲supreme。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme官網）

▲皮草大衣與西裝外套，訂價皆為美金488元（約台幣14,640元），漲幅分別為56％、37％。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲supreme。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme官網）

▲T-Shirt售價為美金54元（約台幣1,620元），漲幅達到195％。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲supreme。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、Supreme官網）

▲香水訂價為美金80元（約台幣2400元），漲幅超過103％。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

不過，想要以訂價買到相當困難，以美國店鋪為例，需要美國當地手機，於官網填寫Email，並得到官網認證後，會再傳簡訊告知購買時間與地點，不過，通常熱門款式早就沒有了；官網的部份，則是需要手指夠快，往往熱門款只需要幾秒鐘就會搶購一空，所以購買Supreme的商品，真的是非常困難！

這次的Supreme X Jean Paul Gaultier系列商品，將於4／11在在 Supreme 紐約、布魯克林、洛杉磯、倫敦和巴黎店鋪以及官網發售，日本則是在4／13登陸各大店鋪，喜歡的朋友，可以開始找代購囉！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Supreme, 聯名, JeanPaulGaultier, 美國, 日本, 漲幅, 預購, 香水, 皮草大衣, 西裝外套
fashion.net

熱門文章

周湯豪首穿「湯豪橘」西裝潮翻！　曝最大挑戰：瘦不下來

GUCCI傢俱店開張啦！美人魚「貝殼沙發」超夢幻

父母斷金援　李晶晶存半年薪敗《慾望城市》美鞋

48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

卡地亞珠寶帶刺又細緻　滿足雙面女郎

日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

33年前設計重出江湖！TOMMY HILFIGERＸ可口可樂太俏皮

切出美鑽是豪賭！GRAFF秀史上最大302克拉正方祖母綠形鑽石

打開化妝包／席惟倫鼻頭偷偷打亮、棉花棒是急救好物

「時尚小胖」Alber Elbaz親筆手繪　與TOD'S合作重出江湖

ET Fashion

推薦閱讀

北台灣最大！4千坪八景島水族館　2020年華泰名品城開幕

婚後把老婆當傭人的4大星座男！金牛要求很多、射手下班就懶得動

影／手機永遠靜音「超難找」的4大星座！巨蟹靠緣份、水瓶懶得接電話

肯德基公開最新上校照！「老爺爺變猛男天菜」吸10萬網友狂讚 星巴克推出「台灣限定芋泥布丁」！夢幻紫包裝、滿滿芋頭顆粒手刀快搶 南韓女神一年狂甩28公斤！5大心得：三餐吃飽、健身不超過半小時 吳謹言「戒指黏膠帶」防止再噴飛　負評一片被批：太做作 大膽吃起來！這7種「負卡路里食物」，讓你越吃越瘦 《權力遊戲》珊莎要結婚了！老公自曝：婚禮不會像弟弟一樣浮誇 當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面