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健身教練：「3個動作」甩腰間肥肉，在家也能做

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▲▼健身教練教你3動作甩腰間肥肉。（圖／翻攝自Pinterest）

▲夏季前擁有纖細腰身，一點都不難。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / AMBER

坐下來腰間一圈肉，是很多女生心裡的痛，尤其夏季即將來臨，稍微合身衣服總會曝露缺點，這該怎麼辦？健身教練指出，腰間的肥肉生成原因大多是因為「久坐少運動」，建議可以從拉筋和簡單幾個動作著手，短時間就能看出效果。

看起來不胖，但是腰腹就是瘦不下來，若你愛吃又不動，工作又是坐在辦公室，贅肉最容易集中在腰間。經過一個冬季的放縱，年齡增長又使新陳代謝變慢，從微胖到肉感，體態整個每下愈況，想要擁有腰間S線條，就從這簡單3個動作做起吧！

▲▼健身教練教你3動作甩腰間肥肉 。（圖／翻攝自Pinterest）

1.側棒式

這個動作能鍛鍊腰部線條與腹肌，首先左側身躺下，左上曲放在地上並撐起身體，左腳側著地，挺腰收小腹讓左側身離開地面，右手往上伸展，接著換右側身躺下重複動作，建議10秒為一組，每天試著做三組開始鍛鍊。

▲▼健身教練教你3動作甩腰間肥肉 。（圖／翻攝自Pinterest）

2.棒式加臀部扭轉

如果覺得側棒式還Hold得住，可以進階試試棒式加臀部扭轉，從基本的平板支撐開始，接著向右邊扭動腰部，讓右邊的臀部碰地面，接著往右邊扭，每邊做15下為一組，每天三組起跳，視自身狀況慢慢往上加。

▲▼健身教練教你3動作甩腰間肥肉 。（圖／翻攝自Pinterest）

3.拉筋搭配嬰兒式

除了鍛鍊腰腹部線條，拉筋對於腰間肉也很有幫助，通常久坐導致背、腹部維持彎曲狀態，必須透過伸展使腰部恢復正常，藉由拉筋讓肌肉放鬆，正確姿勢幫助有效矯正溢出來的腰間肉。

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關鍵字：

運動, 瘦腰, 瘦小腹, 健身
fashion.net

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