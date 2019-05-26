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日本絕美「迷宮住宅」　菱形連結方形釋放無限空間

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許多人想像中的房子，多是正正方方的，而日本的Tato Architects，則在大阪製造了一個菱形與方形組成的迷宮住宅。

由建築師Yo Shimada領導的Tato Architects為一個家庭設計房子，因屋主希望能擁有一個有趣且充滿活力的空間，以能和家人在其中共度時光，於是，在這棟房子的設計上，Shimada未堅持常規的正交平面，而是以2個等邊三角形組成的菱形，將12個方形空間連接起來。

「房子裡充滿了自主空間，能適應各種生活型態的轉變，」Shimada這麼向dezeen說，「這是個水晶迷宮，空間被反覆反射成菱柱狀。」

▲迷宮住宅 。（圖／城市美學提供）

這棟兩層樓的房子，底層12間房連接上層6間，兩者間釋出的角度空間，則作為多功能公共區域，並有助於空氣的流通。 

對於這樣的設計，Shimada是這麼想的：傳統房屋的房間佈置，提供所有者某種生活方式，但在這間房子，他想探索更多空間的靈活變化潛力。

▲迷宮住宅 。（圖／城市美學提供）

「由於我們熟悉用直角設計的空間，因此容易判斷他們的體積與相互關係，」Shimada補充，「然而，透過稍微調整牆壁相交的角度，我們的空間意識會因此變得複雜，並覺得有限的空間擴大了。」

這棟住宅位於一個密集的住宅區內，外部封閉以確保隱私。而在房子內部，其中一個方形空間容納了甲板式露台，鄰接稜角分明的混凝土庭院。而其中一個菱形空間則由三角型露台及小花園組成。

作者／Alyn Griffiths

圖文來源／dezeen

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關鍵字：

建築, 設計, 瘋設計
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