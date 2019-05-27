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真人版1：1「毛絨絨皮卡丘」超可愛！偵探帽+可動式手臂　電翻少女心

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編輯／Duke

有看過《POKÉMON 名偵探皮卡丘》的朋友，對於電影裡皮卡丘可愛的模樣，印象應該非常深刻，畢竟，那毛絨絨的模樣，融化了不少女生與小朋友的心。最近，日本的MegaHouse玩具商，發表了「Life Size Doll」的玩偶系列，並預計販售與電影裡，一模一樣的皮卡丘，究竟是什麼樣的設計，一起來看看。

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲高40公分的皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop）

由MegaHouse玩具商推出的玩偶，命名為「Life Size Doll名偵探皮卡丘」，設計上，以40公分的高度製作，同時，還原了電影裡的細節，像是偵探帽、閃電尾巴、腮紅、眼睛以及鼻子等，而且該玩偶的手臂具備關節，讓購買的朋友，可以自由調整，並做出各種動作。

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲與電影裡的模樣相差無幾。（圖／翻攝自Mega Trea Shop）

目前「Life Size Doll名偵探皮卡丘」已經開始接受預訂，不過，每人每次只能購買1隻，最多購買3隻，喜歡的朋友，都可以於5／25到8月初在Mega Trea Shop購買，並預計12月下旬發貨，售價為日圓21,780元（約台幣6,100元）。

除了MegaHouse有推出皮卡丘玩偶之外，國外廠商DS Studios也有與《POKÉMON》合作，發行《復仇者聯盟》與皮卡丘的結合版本系列，並且一口氣發售了6隻角色，並預計於8月開賣。

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲沒有殺氣的薩諾斯皮卡丘，穿上鋼鐵衣的皮卡丘也超帥。（圖／翻攝自Pokemon:GO Taiwan FB）

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲浩克皮卡丘與蟻人皮卡丘都非常的可愛。（圖／翻攝自Pokemon:GO Taiwan FB）

▲皮卡丘玩偶。（圖／翻攝自Mega Trea Shop、Pokemon:GO Taiwan FB）

▲靈魂人物美隊皮卡丘，連崩壞的索爾皮卡丘都有。（圖／翻攝自Pokemon:GO Taiwan FB）

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關鍵字：

皮卡丘, 名偵探, POKEMON, 玩偶, 復仇者聯盟
fashion.net

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