紅髮艾德、Coldplay現身七大王國　《權力遊戲》偷偷跑來客串的6位音樂人

被廣大影迷稱為史詩神劇的《冰與火之歌:權力遊戲》(Game of Thrones),從第一季到第八季最終章,自開播至今創下無數電視劇紀錄,也吸引不少名人爭相參與合作,劇組更找來不少知名的音樂人作配樂,但你知道他們除了配樂還默默客串演出嗎?除了紅髮艾德(Ed Sheeran),酷玩樂團(Coldplay)、席格若斯(Sigur Rós)皆驚喜演出《冰與火之歌:權力遊戲》,我們整理了6位曾參與客串的音樂人,一起來看看!

1.紅髮艾德(Ed Sheeran)



英國創作歌手紅髮艾德(Ed Sheeran)在第七季第一集客串蘭尼斯特家的一名士兵,讓許多影迷相當驚喜,其中最驚喜的就是「當事人」梅西威廉斯(Maisie Williams)了!她在《權力遊戲》中飾演艾莉亞史塔克,梅西一直都是紅髮艾德死忠粉絲,編劇David Benioff透露設計這個橋段就是要幫她圓夢!

在 Instagram 查看這則貼文 Ed Sheeran(@teddysphotos)分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 16 日 下午 8:46 張貼

雖然有些觀眾反應紅髮艾德的戲份太過突兀,但對於迷妹梅西來說,卻是最難忘的回憶:「拍攝當天沒有任何人告訴我這件事,但我有察覺怪怪的氣氛,直到我看見艾德也在現場準備,我就開心得不得了!」

2.酷玩樂團(Coldplay) 鼓手 Will Champion

各位影迷們還記得第三季中殘暴的血色婚禮嗎?當婚禮歡樂的音樂響起,閃過樂手的畫面時,位於中間正忘情打著鼓的男子,其實是Coldplay樂團的鼓手Will Champion!沒想到Coldplay的鼓手也跑來賺外快。

3.席格若斯(Sigur Rós)冰島知名搖滾樂團

連冰島天團也來客串!Sigur Rós以空靈的音樂和主唱獨樹一格的假聲而聞名,他們為許多電影做過配樂,像是《花神咖啡館》、《香草天空》及《神祕肌膚》等,其中最廣為人知的是單曲〈Hoppipólla〉。

Sigur Rós在第四季時驚喜現身,他們飾演前來參加婚禮的樂隊,才唱沒兩句就被喬佛里拜拉席恩國王(Joffrey Baratheon)丟錢趕走。

4.Dr. Feelgood樂團吉他手Wilko Johnson

Dr. Feelgood是啟發70年代英國龐克搖滾浪潮的重要樂團,該樂團的傳奇吉他手Wilko Johnson,則在《權力遊戲》第一、二季中,客串沒有台詞的劊子手伊林派恩(Ser Ilyn Payne),他出現的時候總是瞪著雙眼,臉上幾乎沒有太多的表情,令人不寒而慄。

5.雪警樂團(Snow Patrol)主唱Gary Lightbody



第三季有一景,一群士兵剛抓到詹姆蘭尼斯特(Jaime Lannister)和塔斯的布蕾妮(Brienne of Tarth),他們邊在樹林中前進,邊齊聲唱著〈The Bear And The Maiden Fair〉,歌曲描述大熊想要營救美少女的故事。

其中一名士兵就是雪警樂團的主唱Gary Lightbody!雪警樂團曾獲葛萊美獎提名,是來自蘇格蘭的另類搖滾樂團。

6.大隻佬樂團(Mastodon)



影集主創丹尼爾威斯(D.B. Weiss)是大隻佬樂團的粉絲,他熱情邀請這個美國重金屬樂團參與《權力遊戲》,樂團先是替「異鬼」打造了詭譎的配樂,三名成員又在劇中客串演出艱難屯(Hardhome)的野人,可說是情義相挺。

在 Instagram 查看這則貼文 Mastodon(@mastodonrocks)分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 31 日 下午 9:11 張貼

原來《權力遊戲》暗藏了這麼多搖滾明星,下次追劇的時候記得睜大眼睛仔細看,說不定會發現更多意想不到的驚喜!

文/Harper's BAZAAR 圖/YOUTUBE HBO

*本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導,未經授權同意不得轉載*

更多時尚藝術資訊,盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

《冰與火之歌:權力遊戲》瓊恩雪諾每天都穿高跟鞋?關於「鐵王座合法繼承人」的5個趣聞

告別《冰與火之歌:權力遊戲》之前,成為《X戰警:黑鳳凰》之後!10個隱藏版秘密認識「珊莎」蘇菲特納