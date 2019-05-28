紅髮艾德、Coldplay現身七大王國　《權力遊戲》偷偷跑來客串的6位音樂人

被廣大影迷稱為史詩神劇的《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones），從第一季到第八季最終章，自開播至今創下無數電視劇紀錄，也吸引不少名人爭相參與合作，劇組更找來不少知名的音樂人作配樂，但你知道他們除了配樂還默默客串演出嗎？除了紅髮艾德（Ed Sheeran），酷玩樂團（Coldplay）、席格若斯（Sigur Rós）皆驚喜演出《冰與火之歌：權力遊戲》，我們整理了6位曾參與客串的音樂人，一起來看看！

1.紅髮艾德（Ed Sheeran）



英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）在第七季第一集客串蘭尼斯特家的一名士兵，讓許多影迷相當驚喜，其中最驚喜的就是「當事人」梅西威廉斯（Maisie Williams）了！她在《權力遊戲》中飾演艾莉亞史塔克，梅西一直都是紅髮艾德死忠粉絲，編劇David Benioff透露設計這個橋段就是要幫她圓夢！

在 Instagram 查看這則貼文 Ed Sheeran（@teddysphotos）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 16 日 下午 8:46 張貼

雖然有些觀眾反應紅髮艾德的戲份太過突兀，但對於迷妹梅西來說，卻是最難忘的回憶：「拍攝當天沒有任何人告訴我這件事，但我有察覺怪怪的氣氛，直到我看見艾德也在現場準備，我就開心得不得了！」

2.酷玩樂團（Coldplay） 鼓手 Will Champion

各位影迷們還記得第三季中殘暴的血色婚禮嗎？當婚禮歡樂的音樂響起，閃過樂手的畫面時，位於中間正忘情打著鼓的男子，其實是Coldplay樂團的鼓手Will Champion！沒想到Coldplay的鼓手也跑來賺外快。

3.席格若斯（Sigur Rós）冰島知名搖滾樂團

連冰島天團也來客串！Sigur Rós以空靈的音樂和主唱獨樹一格的假聲而聞名，他們為許多電影做過配樂，像是《花神咖啡館》、《香草天空》及《神祕肌膚》等，其中最廣為人知的是單曲〈Hoppipólla〉。

Sigur Rós在第四季時驚喜現身，他們飾演前來參加婚禮的樂隊，才唱沒兩句就被喬佛里拜拉席恩國王（Joffrey Baratheon）丟錢趕走。

4.Dr. Feelgood樂團吉他手Wilko Johnson

Dr. Feelgood是啟發70年代英國龐克搖滾浪潮的重要樂團，該樂團的傳奇吉他手Wilko Johnson，則在《權力遊戲》第一、二季中，客串沒有台詞的劊子手伊林派恩（Ser Ilyn Payne），他出現的時候總是瞪著雙眼，臉上幾乎沒有太多的表情，令人不寒而慄。

5.雪警樂團（Snow Patrol）主唱Gary Lightbody



第三季有一景，一群士兵剛抓到詹姆蘭尼斯特（Jaime Lannister）和塔斯的布蕾妮（Brienne of Tarth），他們邊在樹林中前進，邊齊聲唱著〈The Bear And The Maiden Fair〉，歌曲描述大熊想要營救美少女的故事。

其中一名士兵就是雪警樂團的主唱Gary Lightbody！雪警樂團曾獲葛萊美獎提名，是來自蘇格蘭的另類搖滾樂團。

6.大隻佬樂團（Mastodon）



影集主創丹尼爾威斯（D.B. Weiss）是大隻佬樂團的粉絲，他熱情邀請這個美國重金屬樂團參與《權力遊戲》，樂團先是替「異鬼」打造了詭譎的配樂，三名成員又在劇中客串演出艱難屯（Hardhome）的野人，可說是情義相挺。

在 Instagram 查看這則貼文 Mastodon（@mastodonrocks）分享的貼文 於 PDT 2015 年 5月 月 31 日 下午 9:11 張貼

原來《權力遊戲》暗藏了這麼多搖滾明星，下次追劇的時候記得睜大眼睛仔細看，說不定會發現更多意想不到的驚喜！

文／Harper's BAZAAR 圖／YOUTUBE HBO

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