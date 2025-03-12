「最衰品牌」是它！金秀賢醜聞震撼韓娛　6大代言人全出事

▲金秀賢「毀滅式新版親吻照」！嘟嘴靠近金賽綸 韓網崩潰。（圖／翻攝自dcinside）

記者王威智／綜合報導

國際時尚品牌PRADA近年來屢遭「代言人魔咒」纏身，多位代言人接連爆發醜聞，讓品牌形象頻頻受創。近日，韓國男星金秀賢因傳出與已故女星金賽綸在未成年時交往六年，引發韓國輿論譁然，也讓PRADA再度捲入爭議。這已不是PRADA首次因代言人問題陷入風波，從柯震東、PGone、鄭爽到李易峰，品牌一次次「精準踩雷」，讓網友直呼「最衰品牌非它莫屬！」

去年12月中旬，義大利奢侈品牌PRADA驚艷宣布金秀賢成為新任代言人，並高調宣稱他是「零考察期」直接空降加盟。這一舉動引發熱議，顯示出PRADA對金秀賢的青睞。然而，近期爆料指出，金秀賢於2015年與當時年僅15歲的金賽綸開始交往，並維持關係至2021年。據傳，金秀賢曾幫金賽綸支付高達7億韓元的賠償金，但在2024年卻要求她償還，使金賽綸陷入財務困境。對此，金秀賢的經紀公司迅速否認並表示將採取法律行動。儘管如此，這起醜聞讓金秀賢的「暖男形象」轟然崩塌，也讓其代言品牌PRADA無辜受到牽連。

PRADA「踩雷」醜聞陷入爭議代言人：

●柯震東（2014）：2014年因與房祖名（成龍的兒子）一起在北京涉嫌吸食大麻而被北京警方拘留。這一事件被稱為「房東吸毒事件」，對柯震東的演藝生涯造成了重大的影響。他被行政拘留14天，並在釋放後公開道歉。由於這一事件被列為「劣跡藝人」，遭到封殺。

●PGone（2017）：PGone是一位中國說唱歌手，他因歌曲《聖誕夜》涉嫌教唆吸毒和侮辱女性而被批評。這一事件導致其公眾形象惡化，多次被封殺或下架，對其職業生涯造成了持久的影響。



●鄭爽（2021）：鄭爽是一位中國女演員，她因逃稅和代孕棄養事件而被列為劣跡藝人。PRADA僅僅在8天內就終止了與她的合作，創下品牌史上「最短命代言人」紀錄。對其職業生涯造成毀滅性的影響。



●春夏（2022）：春夏是一位中國女演員，她疑似因為支持敏感政治事件而被中國官方軟性封殺。避免引發不必要的爭議，品牌陷入尷尬與其低調切割。

●李易峰（2022）：李易峰是一位中國男演員，他因涉嫌嫖娼事件而被列為劣跡藝人。多個品牌終止合作，PRADA也迅速撤下相關宣傳，對其職業生涯造成了重大的影響。



PRADA原本以極具潮流感的品牌形象著稱，但這些年來，代言人屢屢出事，不僅讓品牌形象受損，也讓網友質疑：「是不是選代言人前沒做背景調查？」甚至有人笑稱：「PRADA根本是娛樂圈的『地雷偵測器』，誰代言誰出事！」

儘管如此，PRADA目前仍擁有李現、楊紫、賈玲、邊佑錫等人氣代言人。但在選擇品牌代言人時，PRADA是否應該更加審慎，以免未來再度淪為「代言人災難現場」。