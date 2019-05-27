嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤登場　連鍋蓋把手都可愛到融化！

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤登場，走清新療癒風。（圖／翻攝日本BRUNO官網，以下同）

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大家都知道家電除了要好用之外，最重要的就是要「看得順眼」啦！日本人深深知道這種道理，以時尚與美型在市場上佔有一席之地的家電品牌BRUNO，近期與芬蘭超療癒卡通角色嚕嚕米MOOMIN合作，推出湖綠色為底的多功能電烤盤，不僅是機身花紋，連鍋蓋把手都是嚕嚕米造型，可愛又療癒的風格，叫人怎麼受得了啊！

▲細部設計超可愛的啦，就算是大人也能輕鬆駕馭。

日本室內空間有限是眾所週知，所以家電也邁向多用途的趨勢，BRUNO的多功能電烤盤可是該品牌的當家商品，可煎可炒且尺寸嬌小，不僅在廚房料理也能直接端上桌，光在日本累積銷量就多達160萬台。

而除了多用與好用之外，外觀美型也是很重要的，單色機身還不夠，近期還跟嚕嚕米合作，不但機身上有北歐的自然花朵，機身也選用讓人感到平靜的湖綠色，搭配白色桌面或是木色桌面都很適合喔。

▲不做誇張的色塊或卡通外型，讓做菜是一種淡淡療癒的幸福。

維持北歐一貫低調的風格，嚕嚕米的立體把手就在鍋蓋上翩翩起舞，強調大人的療癒味，而聯名當然不是只有這些，還推出了嚕嚕米專屬造型的可更換烤盤，想要煎出嚕嚕米風格的煎餅，馬上就能做到，假日就能來場輕鬆的「北歐風下午茶」。

▲搭配專屬的烤盤讓烤鬆餅更有趣。

此外，還有一般的平煎烤盤跟章魚燒盤可替換，無論是三餐、下午茶、點心或宵夜通通都能用上，將烤盤拿開就能輕鬆清潔電熱盤，插上電就可以使用，就算租屋或是家裡太小，烹飪空間有限，只要有多功能電烤盤也能簡單在家做菜啦。

▲簡單就能清潔，包裝外型也很可愛喔。

嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤目前在日本開賣，售價16,200元日幣，折合台幣約4,620元。目前BRUNO多功能電烤盤也有在台灣開賣，單色款售價3,290元，而且也有賣可更換的「裝飾旋鈕」，有豬羊雞魚蝦5種可選，售價420元。

▲台灣也有販售造型旋鈕，龍蝦造型是不是也很可愛呢？