fb ig video ETtoday search mobile

嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤登場　連鍋蓋把手都可愛到融化！

> >

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤登場，走清新療癒風。（圖／翻攝日本BRUNO官網，以下同）

編輯／借借

大家都知道家電除了要好用之外，最重要的就是要「看得順眼」啦！日本人深深知道這種道理，以時尚與美型在市場上佔有一席之地的家電品牌BRUNO，近期與芬蘭超療癒卡通角色嚕嚕米MOOMIN合作，推出湖綠色為底的多功能電烤盤，不僅是機身花紋，連鍋蓋把手都是嚕嚕米造型，可愛又療癒的風格，叫人怎麼受得了啊！

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）

▲細部設計超可愛的啦，就算是大人也能輕鬆駕馭。

日本室內空間有限是眾所週知，所以家電也邁向多用途的趨勢，BRUNO的多功能電烤盤可是該品牌的當家商品，可煎可炒且尺寸嬌小，不僅在廚房料理也能直接端上桌，光在日本累積銷量就多達160萬台。

而除了多用與好用之外，外觀美型也是很重要的，單色機身還不夠，近期還跟嚕嚕米合作，不但機身上有北歐的自然花朵，機身也選用讓人感到平靜的湖綠色，搭配白色桌面或是木色桌面都很適合喔。

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）

▲不做誇張的色塊或卡通外型，讓做菜是一種淡淡療癒的幸福。

維持北歐一貫低調的風格，嚕嚕米的立體把手就在鍋蓋上翩翩起舞，強調大人的療癒味，而聯名當然不是只有這些，還推出了嚕嚕米專屬造型的可更換烤盤，想要煎出嚕嚕米風格的煎餅，馬上就能做到，假日就能來場輕鬆的「北歐風下午茶」。

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）

▲搭配專屬的烤盤讓烤鬆餅更有趣。

此外，還有一般的平煎烤盤跟章魚燒盤可替換，無論是三餐、下午茶、點心或宵夜通通都能用上，將烤盤拿開就能輕鬆清潔電熱盤，插上電就可以使用，就算租屋或是家裡太小，烹飪空間有限，只要有多功能電烤盤也能簡單在家做菜啦。

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）

▲簡單就能清潔，包裝外型也很可愛喔。

嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤目前在日本開賣，售價16,200元日幣，折合台幣約4,620元。目前BRUNO多功能電烤盤也有在台灣開賣，單色款售價3,290元，而且也有賣可更換的「裝飾旋鈕」，有豬羊雞魚蝦5種可選，售價420元。

▲嚕嚕米 Ｘ BRUNO多功能電烤盤。（圖／翻攝日本BRUNO官網）

▲台灣也有販售造型旋鈕，龍蝦造型是不是也很可愛呢？

關鍵字：

BRUNO, 多功能, 電烤盤, 嚕嚕米, MOOMIN
fashion.net

熱門文章

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

香奈兒全新眼妝系列　眼線筆CP值太高，先搶先贏

胡歌紳士造型藏亮點　百萬元伯爵超薄錶吸睛

小布與李奧納多勾肩搭背　28萬元百年靈錶跟著見客

Dior「小奶瓶」全新白色登場　超美刺繡包眼影盤也很欠收

簡嫚書懷二寶照樣裝少女　戴MONCLER花苞帽3連拍

ET Fashion

推薦閱讀

好相處卻最難深交星座TOP3　被他們當知己，代表你很罩

BURBERRY OUTLET試營運人潮擠爆　華泰三期搶先逛，7折Dyson買得到

隱性疲勞「假日完全放鬆術」　專家建議：所有事情都不要做

韓妞都在搶！IG爆紅「油漆桶洋芋片」低油鹽吃光也沒負擔 節食減重9成會失敗　用1招「想吃多少就吃多少」能瘦還不復胖 超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效 無印良品可折疊行李箱好方便，台幣4000元就可入手！還有6樣好物更是出國必備 奧斯塔羅12星座一周運勢0527-0602　單身天秤迎接桃花、雙子對生活厭世 全球50大品牌出爐！勞力士是世界最強、Nike「最有價值」 一定要抱娃娃睡、襯衫釦到最上　5個舉動表示你很沒安全感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面