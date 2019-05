「COMPANION、BFF」是什麼？KAWS迷不能不知的2大名詞

稍早美國知名當代藝術家 KAWS 再度攜手 UNIQLO 推出 2019 聯名系列「KAWS: SUMMER」 UT 系列,這次的 T-Shirt 設計融入了兩隻經典角色,分別是有著骷髏臉的「COMPANION 」以及毛茸茸外型的「 BFF 」。

相信仍有部分讀者對於這兩隻 KAWS 所設計的角色感到陌生,因此這次 #特別企劃 就帶大家深入瞭解一下,究竟 COMPANION 和 BFF 是何方神聖?讓你入手本次 「KAWS: SUMMER」 UT 系列,被友人問到身上的角色是甚麼時,不再尷尬回答不出,輕鬆當個 KAWS 達人!

COMPANION

COMPANION 有著「同伴」之意,撇除有如精蟲造型的 Bendy 不算的話,是 KAWS 最早設計出的人物角色,原本在街頭塗鴉 KAWS 在 1999 年與 Bounty Hunter 合作之下,正式推出首隻立體玩偶公仔。

最初的 COMPANION 跟現今的有所差異,手腳細長配上圓滾滾的肚子,穿著一條兩顆鈕扣的短褲,以及手戴手套,是不是讓你想到了迪士尼的 Micky Mouse 米老鼠呢?沒錯,之所以會如此相像,是由於 KAWS 一直以來都喜歡「翻玩」經典的卡通,將這些元素融入到自己的作品之中,像是辛普森家族、小木偶皮諾丘、芝麻街及米其林寶寶都是他曾經致敬過的經典之作。

之所以會選擇 Micky Mouse 米老鼠也不是沒有原因, KAWS 曾經在迪士尼旗下的動畫工作室 Jumbo Pictures 擔任動畫師,像是《 101 忠狗》系列、《Doug》等動畫皆有一部分出自於他手,自然對於同樣來自迪士尼的 Micky Mouse 米老鼠情有獨鍾,因此 1999 年的 KAWS 第一隻自創人物角色 COMPANION 變向早期的 Micky Mickey 取樣。

過了 5 年, Kaws 在 2004 年推出 COMPANION 新作「Five Years Later」,象徵 COMPANION 長大了,原本瘦小的 Companion 長了 5 歲之後明顯變得粗壯許多,漸漸也比較脫離了 Micky Mouse 米老鼠的原型,也算奠定了之後 Companion 的基礎樣貌。

在此之後, KAWS 便以這個 COMPANION 角色發展許多不同動作的人偶主題,像是相擁的 Together 、 Clean Slate 、Passing Through 及 Along The Way 等。

BFF

BFF 為 Best Friend Forever 的縮寫,意指「永遠的朋友」,首次在 2016 年泰國 Central Embassy 內舉辦的 「KAWS: BFF」年度特展中亮相,毛茸茸的外表配上圓圓的 XX 大眼, BFF 那可愛的外型與先前的 COMPANION 有著明顯的差異,也成為了 KAWS 繼 Bendy 、 Companion 、Accomplice 、 Chum 後,第五個原創角色。



BFF 的外觀不難看出靈感來自《 Sesame Street 》的角色,像是毛絨絨的外觀、圓圓的鼻子及眼睛皆與《 Sesame Street 》人物設定如出一轍;雖然 KAWS 本人沒證實 BFF 與《 Sesame Street 》之間的關聯,不過曾說過 BFF 這支公仔靈感來自許多他所創造的角色及「非他創造的角色」。

不料在 2018 年, KAWS 卻真的以 BFF 的角色與 《 Sesame Street 》及 UNIQLO 來個三方聯名,也間接證實了 兩者之間的巧面關係。

擁有鮮明且可愛外型的 BFF 在推出後,立馬就人氣爆棚,除了最 OG 的藍色版本之外,還推出了黑色及粉紅色版本;而在 Dior 新任創意總監 Kim Jones 的促成之下,成為今年 KAWS x Dior 聯乘系列中的主角,絕對是當今最火紅的布偶娃娃。

相信大家閱讀完之後,對於 KAWS 的 「COMPANION 」以及 「 BFF」兩大角色有一定的認識了,也算是位 KAWS 達人了!那麼就跟著我們,準備迎接 KAWS X UNIQLO 2019 聯名系列「KAWS: SUMMER」06月03日(一)發售日到來,屆時一同自信的穿上 T-Shirt ,大方介紹身邊的朋友身上所著的 KAWS 角色吧!

