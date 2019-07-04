自己帶牙刷、免換旅館毛巾　簡單5件事做「環保旅行」愛地球

▲旅行順手做環保，垃圾減量隨手就能做到。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣變化愈來愈大，每個人都能感受到季節的詭異與空氣的污染，漸漸蔓延我們的生活，環保議題雖然很大，但跟每個人或是後代都息息相關，位於IKEA瑞典總部的IKEA HOTEL，以永續發展的方向提供服務，讓住客就算沒有備品也一樣過得很舒服，其實想為地球貢獻一份心力相當簡單，在旅途中只要輕鬆做到5件事，就能減量垃圾做環保。

▲位於瑞典的IKEA Hotel，房內有一張若不主動要求，住宿每7日才會打掃房間的通知牌。（圖／Elisa提供）

自己帶牙刷

不要認為用1支飯店牙刷有什麼大不了的，台灣一年丟掉的拋棄式牙刷，可以環繞台灣一整圈，不僅污染環境，還會對物種造成破壞，歐洲有許多國家旅館已經停止提供拋棄式牙刷等備品，台灣也有飯店目前把牙刷跟牙膏分開放置，就為了避免攜帶牙刷的旅客因需要使用牙膏，還是把牙刷包裝拆破，帶1支重量多不了多少，簡單做到垃圾減量。

▲拋棄式牙刷造成垃圾問題日益嚴重。（圖／unsplash）

備品量力而為

很多人重視飯店備品，也經常有把備品拿回家的習慣，認為算在房價內，不拿白不拿，但若家中備品已經出現大量囤積（甚至還有人積到過期），也就代表生活中無法有效利用備品，不如少拿幾次，居家空間獲得紓解，也能兼顧環保。

▲IKEA Hotel房內僅提供一種不破壞生態的清潔用品，可用來洗頭跟洗澡。（圖／Elisa提供）

天天換毛巾

IKEA HOTEL每間房間都有一個告示板，告知房客每7天才有「客房清潔服務」，如果你認為客房需要清潔，將告示牌掛在房間外門把上，飯店人員才會進入清潔，但多半住客都不會選擇天天整理，你真有需要天天換全部新毛巾？這樣獲得的「尊榮感」若換成為環保盡心力的「成就感」，或許你會更快樂。

▲為節省水資源，住飯店毛巾其實不需要每天更換。（圖／Elisa提供）

使用重複性水杯

出門旅行一次你要買多少瓶飲料？那些塑膠瓶子在地球上腐化時間比人的壽命還久，目前已經有許多消費者改用重複性飲料容器，少丟1瓶塑膠瓶，地球上就少一點垃圾，建議選購重量輕、可承受熱飲的材質，多用途不但減少麻煩，使用率也會增加。

▲使用重複性水杯兼具健康跟環保。（圖／unsplash）

不去使用一次性垃圾的店家

有使用保麗龍、塑膠湯匙等店家，建議減少消費，或根本不去消費，保麗龍無法被微生物分解，被稱為是「永不腐化」的垃圾，塑膠分解時間最長可達到1000年。