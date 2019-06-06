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別再催他睡覺了！研究：晚睡晚起的人智商較高、思考邏輯超強

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▲▼晚睡晚起的人智商較高 。（圖／翻攝自Pixabay

▲作息日夜顛倒、晚睡晚起的人居然有這些優點。（圖／免費圖庫Pixabay，以下同）

編輯 / Amber

你也是夜貓一族嗎？無法早睡，隔天又爬不起來，想遍了各種方式入睡，依然日夜顛倒。或許晚睡晚起也很好，根據研究發現，這樣的人智商普遍比早睡早起的高。

對於晚起的人來說，想要白天能集中精神工作，根本是天方夜譚，體內心理時鐘必須至天色轉黑，才能開始進入工作模式。而這完全打破先前有人提出，早上腦袋最清醒，工作效率高的既定觀念。而另一個研究則是直指，晚睡晚的人較適合需要創意的工作。

▲▼晚睡晚起的人智商較高 。（圖／翻攝自Pixabay

▲優秀睡眠對現代人來說是奢求。

這項研究請來1000名學生實測，發現晚睡晚起的學生在歸納推論方面得到較高分數，不只是智商平均較高，也較富有創意，很適合創作或是研發，而早睡早起的同學則較適合常規工作。

科學期刊《Science》在2009年曾發表的一項研究也指出，晚睡晚起的話，精神狀態能維持較好的狀態，這結果也和英國《BBC》研究不謀而合，這樣的人擁有較強大的記憶力和認知力。

▲▼晚睡晚起的人智商較高 。（圖／翻攝自Pixabay

▲有時睡了更累，原來都是因為碳水化合物惹禍。

這個研究並不是在鼓吹晚睡晚起比較好，而是強調是在充足、規律的睡眠之下，即使晚睡依然擁有優秀的睡眠品質，才能在夜晚頭腦清醒時，發揮最好狀態。

許多現代人都有著難以入睡的困擾，即使睡得更久但仍然感到疲憊，這時不妨試試晚餐避免吃碳水化合物，因為這樣可能會導致體內新陳代謝加快，讓你變得更有精神。

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關鍵字：

研究, 作息, 晚睡晚起, 聰明
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