2019「美妝足跡排行榜」揭曉　資生堂獲專櫃雙料冠軍

▲資生堂的安耐曬幾乎是夏日防曬代名詞。（圖／品牌提供，以下同)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生愛美的心有多濃烈？根據凱度消費者指數長期追蹤購買者行為，綜觀2018年台灣整體女性美麗產品消費市場在大環境不甚樂觀下，仍持續成長3%，其中臉部保養品仍貢獻超過六成業績。

即使月底勒緊褲帶，女生下手購買美妝護膚品也絕不手軟。那麼在又是哪些品牌最受消費者青睞呢？2019年台灣美妝品牌足跡排行榜，也就是以消費者觸及數來衡量品牌的吸引力，也就是是最多消費者購買最多次的品牌。

▲資生堂的驅黑淨白系列，邀請知名女星木村文乃代言。

▲資生堂另設專門店販售碧麗妃，也相當受歡迎。

Shiseido資生堂榮獲專櫃保養品及專櫃彩妝品雙料冠軍，成為最受消費者青睞的品牌。持續在台深耕、高品牌知名度、以及對通路的掌握，都是資生堂觸及更多消費者的原因。

▲Estee Lauder的底妝系列口碑佳。

專櫃保養品第二名為Kiehl's、第三名為SKII，開架保養前三名分別為蜜妮、露得清、專科；專櫃彩妝第二名是Estee Lauder，第三為YSL，開架彩妝則依序為Maybelline、Media和KATE。

▲資生堂美妝購物網watashi邀請盧廣仲擔任一日店長。

由以上資訊可得知，美妝市場即使被大環境影響，消費者需求緊扣健康安全、效率專業、以及炫潮快樂。產品多元競爭下，必須建立獨特性並提高消費者認知。搭配社群分享、認同，進而促進購買，並搭配通路優勢給大家便利的消費體驗。

▲Kiehl's常舉辦消費者活動，城市露營咖啡館成功吸睛。

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