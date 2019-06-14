fb ig video ETtoday search mobile

打趴10瓶化妝水！保養論壇討論度最高「緊緻噴霧」1分鐘變張臉

> >

▲CRYNX可孋詩Ｖ臉噴霧。（圖／記者林敬旻攝）

▲每個人都希望擁有無可挑惕的小V臉，散發青春無敵的女神氣場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

生活中心／台北報導

天生巴掌臉的女孩，零死角的小臉怎麼拍都上鏡，隨便一個角度散發的青春光芒看得令人羨慕！不過，現代人習慣花大量時間低頭滑手機，久而久之影響肌膚輪廓線，五官一旦鬆垮下垂，老氣橫秋的嬸味立刻登門拜訪。因此，追求素顏裸肌、零瑕疵小臉就變成愛美人士常常研究的課題，所有優質肌膚的關鍵就是保濕，與其瓶瓶罐罐，不如選擇CP值高的保濕化妝水，養好肌底增添自信。

近期美妝論壇掀起超夯話題，一瓶「瘦臉噴霧」被網友瘋狂推薦：「好用，1瓶抵過10瓶！」完美達到肌膚調理，延續五官緊緻的線條，還能養出女神斑般的水光肌。臉型輪廓緊緻，除了看起來美觀也會讓人感覺有精神！

為了提升顏值，每天定時定量塗抹保養品與按摩不能少，至於臉部邊邊角角：眼尾、眼袋、下顎與嘴角等容易顯老的細節，拉提保養品被當作救急神器。小臉、大眼、澎澎肌是少女們內建的優勢基因，三者合一基本就是美女無誤，有鬆弛剋星之稱的「可孋詩V臉噴霧」好幾月蟬聯女人我最大購物App暢銷排行榜，眾多女星名模包包裡必備的保養型噴霧，當作化妝水輕拍吸收或者妝前定裝保濕，稍微搭配按摩手法就很有感。

▲CRYNX可孋詩Ｖ臉噴霧。（圖／記者林敬旻攝）

▲「可孋詩V臉噴霧」質地細緻好吸收，主要含有5種活性成分，特別添加非洲吊燈果、西瓜、葛根、二胜肽及六胜肽。

亞洲女性臉部脂肪容易囤積，常見的是下巴厚度至頸部弧度因後天而變形，想要實現正面、側面完美的立體輪廓，按摩拉提不能懶，「可孋詩V臉噴霧」主要含有5種活性成分，特別添加非洲吊燈果、西瓜、葛根、二胜肽及六胜肽，品牌表示可改善暗沈粗糙與膚色不均的問題，沿著臉部淋巴穴道輕拍1～2分鐘加強緊緻，減緩臉部水腫狀況。

▲CRYNX可孋詩Ｖ臉噴霧。（圖／記者林敬旻攝）

▲「可孋詩V臉噴霧」主要含有5種活性成分，特別添加非洲吊燈果、西瓜、葛根、二胜肽及六胜肽。

許多標榜V臉緊致的產品，容易使肌膚吸收不良或者保濕度不夠，最可怕的是屑屑沈積物。試用過的網友表示，「可孋詩V臉噴霧」根本是1分鐘小臉神器，輕輕一噴就能達到醫美級效果，潤澤程度宛如做完醫美課程，不必重新投胎，當作妝前噴霧可使妝容服貼自然，「一瓶抵多瓶使用，質地舒緩又保濕。」、「暗沈肌必囤！」、「我在意的雙下巴不見了。」、「1分鐘我臉變超緊。」立即展現超拉提效果。

知名化妝師柳燕表示，「可孋詩V臉噴霧」直接輕噴至吸收即可，因二胜肽及六胜肽成分具有撫紋抗老的作用，能夠幫助拉提與緊實肌膚，同時非洲吊燈果含有珍貴保水因子，可以滲透肌底直接鎖水，當作定妝噴霧使用，臉蛋的緊實光澤度最快1分鐘就可以看到。其實，修修臉不必靠醫美，建立均衡飲食與規律運動的習慣，針對肌膚保養下足功夫，任何年齡層的女人都能夠美的優雅，由內而外散發柔滑膚質光感，找回少女時代的自信美麗。

立即購買 > https://crynx.tw/

關鍵字：

小臉, 瘦臉, 可孋詩V臉噴霧
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

快訊／郭台銘8點要求：納50%手機民調、3場辯論、網路抓鬼

30歲男一天2包菸慘罹「肺鱗癌」　醫曝「殘酷真相」：近8成發現已太晚

別再嘴硬說不可能！最容易日久生情星座TOP 5

2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿 偷吃高危險星座TOP3　水瓶外遇合理化，第１名讓人猜不著 只有1%的人滿分！英國的「色彩敏感度」測驗　你對了幾題？ 久坐救星！韓妞瘋「袋鼠跳」，不僅下半身激瘦，連厚背肉都消了 超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵收納省下2.4坪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面