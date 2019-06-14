打趴10瓶化妝水！保養論壇討論度最高「緊緻噴霧」1分鐘變張臉

▲每個人都希望擁有無可挑惕的小V臉，散發青春無敵的女神氣場。（圖／記者林敬旻攝，下同）

生活中心／台北報導

天生巴掌臉的女孩，零死角的小臉怎麼拍都上鏡，隨便一個角度散發的青春光芒看得令人羨慕！不過，現代人習慣花大量時間低頭滑手機，久而久之影響肌膚輪廓線，五官一旦鬆垮下垂，老氣橫秋的嬸味立刻登門拜訪。因此，追求素顏裸肌、零瑕疵小臉就變成愛美人士常常研究的課題，所有優質肌膚的關鍵就是保濕，與其瓶瓶罐罐，不如選擇CP值高的保濕化妝水，養好肌底增添自信。

近期美妝論壇掀起超夯話題，一瓶「瘦臉噴霧」被網友瘋狂推薦：「好用，1瓶抵過10瓶！」完美達到肌膚調理，延續五官緊緻的線條，還能養出女神斑般的水光肌。臉型輪廓緊緻，除了看起來美觀也會讓人感覺有精神！

為了提升顏值，每天定時定量塗抹保養品與按摩不能少，至於臉部邊邊角角：眼尾、眼袋、下顎與嘴角等容易顯老的細節，拉提保養品被當作救急神器。小臉、大眼、澎澎肌是少女們內建的優勢基因，三者合一基本就是美女無誤，有鬆弛剋星之稱的「可孋詩V臉噴霧」好幾月蟬聯女人我最大購物App暢銷排行榜，眾多女星名模包包裡必備的保養型噴霧，當作化妝水輕拍吸收或者妝前定裝保濕，稍微搭配按摩手法就很有感。

▲「可孋詩V臉噴霧」質地細緻好吸收，主要含有5種活性成分，特別添加非洲吊燈果、西瓜、葛根、二胜肽及六胜肽。

亞洲女性臉部脂肪容易囤積，常見的是下巴厚度至頸部弧度因後天而變形，想要實現正面、側面完美的立體輪廓，按摩拉提不能懶，「可孋詩V臉噴霧」主要含有5種活性成分，特別添加非洲吊燈果、西瓜、葛根、二胜肽及六胜肽，品牌表示可改善暗沈粗糙與膚色不均的問題，沿著臉部淋巴穴道輕拍1～2分鐘加強緊緻，減緩臉部水腫狀況。





▲「可孋詩V臉噴霧」主要含有5種活性成分，特別添加非洲吊燈果、西瓜、葛根、二胜肽及六胜肽。

許多標榜V臉緊致的產品，容易使肌膚吸收不良或者保濕度不夠，最可怕的是屑屑沈積物。試用過的網友表示，「可孋詩V臉噴霧」根本是1分鐘小臉神器，輕輕一噴就能達到醫美級效果，潤澤程度宛如做完醫美課程，不必重新投胎，當作妝前噴霧可使妝容服貼自然，「一瓶抵多瓶使用，質地舒緩又保濕。」、「暗沈肌必囤！」、「我在意的雙下巴不見了。」、「1分鐘我臉變超緊。」立即展現超拉提效果。

知名化妝師柳燕表示，「可孋詩V臉噴霧」直接輕噴至吸收即可，因二胜肽及六胜肽成分具有撫紋抗老的作用，能夠幫助拉提與緊實肌膚，同時非洲吊燈果含有珍貴保水因子，可以滲透肌底直接鎖水，當作定妝噴霧使用，臉蛋的緊實光澤度最快1分鐘就可以看到。其實，修修臉不必靠醫美，建立均衡飲食與規律運動的習慣，針對肌膚保養下足功夫，任何年齡層的女人都能夠美的優雅，由內而外散發柔滑膚質光感，找回少女時代的自信美麗。

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