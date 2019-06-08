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VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

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編輯／JJ　圖／翻攝自Hypebeast、Vans官網

從VANS開始透露預告將與《哈利波特》推出聯名系列也超過一個月的時間了，粉絲們等到今天終於開賣啦！Harry Potter Collection系列除了先前已經公佈過的4雙學院代表鞋款，當初未曝光的服飾與配件，也通通同步上架啦！有T恤、帽T還有帥氣的教練外套，趕快來看看完整型錄～

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

除了分別以四學院為主題設計的鞋款外，當然還有其他《哈利波特》的經典藏於此系列中，這次的聯名系列可以說是把這些元素發揮得淋漓盡致！這款白色帽T胸口印著VANS LOGO，底色則是四學院不同顏色的格紋，細節藏在兩側的袖子處，也就是四隻學院的代表動物。

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

另外，「死神的聖物」符號在電影中深具含意，作為服裝上的圖樣意外得很帥氣！像是下方這件黑色教練外套，設計簡約、下擺抽繩，「死神的聖物」圖案印於胸前與背面，看似低調，其實超吸睛的啊！還有黑色與紫色搭配渲染的長袖衛衣，以及隱藏版的同系列Old Skool鞋款，暗紫色內斂嵌入黑色中，細節滿滿。

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

配件方面推出了後背包，暗黑款以「黑魔王標記」為設計主題，側邊採格紋樣式，有種黑暗的神祕感，另一款則是正派的葛萊分多配色款，亮麗的紅色看來很有活力。還有一些襪子、帽子等等款式都可以在官網上找到。

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

鞋款的驚喜不只有死神的聖物系列，還有這雙《The Daily Prophet預言家日報》款式！也就是魔法世界中的報紙，鞋面上佈滿了報紙的版面與圖案，很有收藏價值呢！相信許多人已觀望許久，即日起都可以在官方網站或VANS店面買到囉～

▲VANS X 哈利波特開賣。（圖／VANS）

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關鍵字：

VANS, 哈利波特, harry potter
fashion.net

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