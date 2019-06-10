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10個用眼壞習慣讓健康扣分！關燈看手機、隱形眼鏡戴太久，你中了幾個？

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡

近十年來，手機從原本的按鍵式演變為觸控式螢幕，雖說給人們帶來更多的便利，像是玩遊戲、看影片、聊天等，但也造成許多傷害，其中眼睛是最大苦主，所以台北慈濟醫院眼科主治醫師詹立瑋，就點出10個一定要改的用眼壞習慣，不然會後悔一輩子。

1.長時間看螢幕

每天都有許多上班族因工作關係，看螢幕的時間長達8到9個小時，這不但會加深近視的機率，也很容易引發眼睛的疾病，不過，唯一能減緩疲勞的方法，就只能遵循用眼30分鐘，閉眼休息3到5分鐘循環了。

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

2.隱形眼鏡配戴過久

許多人早上出門到了晚上才回家，這一戴就是10個小時以上，將會大大增加感染的可能性，因為配戴過久會讓角膜缺氧，進而讓雙眼佈滿血絲，建議每次不要戴超過8個小時會比較好。

3.放大片使用過度

女生為了要漂亮，會選擇有色的放大片，而這種有顏色的塗料，有很大的機會隨著眨眼的摩擦，使得顏料進入，並且刺激到眼睛，最後發炎紅腫哦 ！

4.眼睛度數不足

當各位每天戴的眼鏡越來越模糊，那就代表各位的近視加深了，一定要趕緊去換一副新的，不然視線模糊的情況下，將容易讓眼睛出現痠痛。

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

5.關燈用手機

大家應該都有睡前看手機的習慣吧？不過，這個行為很有可能造成眼睛受傷，尤其是在視線不佳的狀況下，因為周圍昏暗的情況下，會使瞳孔放大，而且這時候看手機的話，會有大量的藍光刺激眼球，建議睡前看手機一定要開燈會比較好。

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

6.熬夜

如果有熬夜的情況發生，那代表各位使用眼睛的時間更長了，這樣不僅沒讓眼睛休息，反而會用眼過度，讓老花眼提早報到哦！

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

7.揉眼睛

雙手每天要接觸的人、事、物非常多，並且通常是公眾場合，如果有揉眼睛的習慣，就很容易讓細菌進入眼睛造成感染與過敏。

8.減少使用睫毛膏、眼線液

雖然女生很喜歡使用睫毛膏、眼線液來讓自己的妝容更完整，但還是要減少使用會比較好，因為這2個都含有化學成分，並且對眼睛有刺激性，如果各位堅持要用的話千萬要小心，但能不用是最好的哦！

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

9.姿勢不正確

使用眼睛最好的姿勢就是坐著或站著，因為這樣可以有效掌握適當的距離，但如果是趴著、躺著的話，都將不易維持良好的距離。

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

10.沒有定期檢查

如果有近視600度以上、青光眼、糖尿病等家族病史的人，一定要定期的檢查，因為各位都是發病的潛在族群，尤其是糖尿病一但變成增殖型糖尿病視網膜病變，會導致玻璃體出血，最後短暫失明，而且就算動了手術，也還不一定能恢復視力。

▲用眼壞習慣。（圖／翻攝自Unsplash、寶島眼鏡）

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關鍵字：

用眼, 眼睛, 詹立瑋, 壞習慣, 隱形眼鏡, 揉眼睛, 熬夜, 近視
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