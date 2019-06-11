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南韓名模御用化妝師：腮紅向內畫，「3招」打造最新韓妞妝

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▲▼南韓超模張允珠媒體聯訪,皮膚科研究院院長安仁淑。（圖／記者李毓康攝）

▲彩妝師高元慧、南韓超模張允珠、皮膚科院長安仁淑連袂出席美妝節目活動。（圖／記者李毓康攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓美妝節目「get it beauty」超模主持人張允珠現身台灣，本人根本是行走的時尚畫報。她的御用化妝師高元慧分享，比起全部畫好畫滿，倒不如將彩妝重點放在一個地方，就像張允珠今天的妝容就以紫色雙唇為重點，與腳上穿的粉紫涼鞋相呼應，正好帶入夏日流行色彩。

清潔最重要

韓國女生很重視化妝，但清潔才是第一位，彩妝師高元慧分享，懂得基礎保養才能讓肌膚更美麗。她認為白天和夜晚的清潔產品要區分，夜晚可挑選清潔力較強、會發泡的洗面乳，白天則適合清潔力弱的清潔霜，只要將臉上油脂和髒汙輕輕帶過就好，清潔力若太強，肌膚水分也會被帶走。

▲▼南韓超模張允珠來台。（圖／翻攝自IG）

▲張允珠雖非典型美女，但對自己的外表很有自信。（圖／翻攝自IG/yoonjujang）

勤保濕讓肌膚透出光

她很推薦保濕噴霧，去哪都能隨時補噴，她會用海綿粉撲將水分推開，輕輕拍入肌膚內，又或是用化妝水濕敷，都很推薦。很多女生完妝後的臉很亮，沒過多久就開始暗沉無光，追根究底就是因為保濕沒做好。

▲▼南韓超模張允珠媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲畫上紫色流行唇色，舉手投足盡顯時尚。（圖／記者李毓康攝）

彩妝挑一個重點

高元慧強調，彩妝不須刻意創造，畫一個適合自己的妝容最重要。她分享5分鐘就能快速出門的簡單妝容，首先她會用氣墊粉底打底，接著沾取修容帶過臉部邊緣輪廓，胎毛處也可補一下，幫助修飾臉型。腮紅向內畫打造清爽感，將重點放在雙唇。先以膚色唇筆描繪唇部外緣，內側再補上粉紅色唇彩。

▲▼南韓超模張允珠來台。（圖／翻攝自IG）

▲▼南韓超模張允珠來台。（圖／翻攝自IG）

▲擁有一雙鳳眼的她，是南韓時尚代名詞。（圖／翻攝自IG/yoonjujang）

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關鍵字：

韓妞, 張允珠, 名模, 南韓, 彩妝, 保養, 化妝師, 高元慧
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